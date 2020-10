Un colombiano castigó violentamente a su hija en plena calle, debido a que la joven había asistido sin permiso a una manifestación. Al padre no le gustó lo que hizo su hija, así que la fue a buscar para darle unos ‘correazos’. Este momento se ha hecho viral en redes sociales y muchos usuarios han criticado al hombre, aunque algunos lo han apoyado por su reacción.

El pasado jueves 10 de setiembre se estaba realizando una manifestación en la ciudad de Armenia, al oeste de Colombia. Ese día Karime Restrepo, de 19 años, ya mayor de edad, se acercó a la protesta para formar parte de ella. Sin embargo, en ese momento apareció su padre Norvely.

Con su cinturón en mano, Norvely se acercó a su hija y le reclamó por estar en la marcha para luego lanzarle ‘correazos’ en la pierna. La policía tuvo que intervenir para que la agresión no continuara. Alguien grabó ese hecho y lo difundió en los medios de comunicación y en las redes sociales.

En una entrevista para Caracol Radio, el padre explicó que le había pedido a Karime que no pasará por el parque Fundadores, en donde se realizó la manifestación. No quería que su hija esté involucrada en protestas como las que habían ocurrido en la capital Bogotá. Por esa razón, se acercó al lugar, la buscó y la “castigó” en frente de todos.

La policía tuvo que interferir para que la agresión se detuviera. (Imagen: Twitter de @elpatrullero_)

"No me arrepiento (de haberla castigado) porque ya había hablado con ella por teléfono de lo que estaba pasando en el parque Fundadores. Le dije que por favor no pase por allá y (sin embargo) ella fue desobediente. Normalmente no se la castiga tanto, sino que fue el calor del momento, porque yo la vi que estaba enfrascada en una situación que no era muy favorable para ella'', declaró Restrepo.

El padre también dijo que, aunque Karime sea mayor de edad, aún vive con él, por lo que su hija debe cumplir todas las reglas y normas de la casa. Karime, por su parte, aseguró que no había estado participando activamente en la manifestación y que comprende el temor de su progenitor debido al riesgo que ella corre estando en la protesta.

En las redes sociales, las opiniones están divididas. Un usuario, por ejemplo, dice: “Mal hecho. No hay que pegarle a nadie, menos para educar o corregir”. Mientras que otro afirma que es el hombre es un “machista”. Un tercero, apoyando al padre, señala que “le está salvando la vida. Una joven de bien no debe exponerse en medio de tanto vándalo”.

