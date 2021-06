“Yo soy Betty, la fea” es una de las telenovelas más populares de Colombia que hizo eco en toda Latinoamérica, incluso triunfando fuera de territorios hispanohablantes. Hasta el día de hoy el drama televisivo recibe muchísimo cariño por parte de sus fanáticos debido a que se encuentra disponible en Netflix.

Uno de los personajes más queridos de “Yo soy Betty, la fea” es el de ‘don Armando’, interpretado por el actor colombiano Jorge Enrique Abello. Como se recuerda el jefe de ‘Betty’ tenía un carácter autoritario y siempre estaba a la defensiva o enojado.

Lastimosamente, el actor sufrió las consecuencias de interpretar a este personaje, ya que al año de haber arrancado las grabaciones de la telenovela le detectaron una grave enfermedad en el corazón como consecuencia de los arranques de ira que continuamente debía actuar para su papel de ‘don Armando’.

En el 2014 durante una entrevista a Nex Panamá, Abello contó que recibió el diagnóstico mientras cumplía algunos trámites para poder comprar una casa junto a su ex-esposa, Marcela Salazar Jaramillo.

LA ENFERMEDAD DEL CORAZÓN QUE ‘DON ARMANDO’ LE PROVOCÓ A JORGE ENRIQUE ABELLO

A Jorge Enrique Abello le detectaron una enfermedad del corazón en el 2000, un año después del comienzo de las grabaciones de “Yo soy Betty, la fea”. Todo sucedió de improviso, el colombiano planeaba comprar una casa junto a su ex esposa, por lo que el seguro les pidió un par de exámenes médicos. Ahí fue cuando se descubrió el padecimiento del actor.

“Después del primer año de Betty, la fea, yo estaba comprando una casa, para que se den cuenta de qué tamaño era el reto y lo que hacíamos, y me pidieron los papeles del seguro pero no me lo aceptaron. Primero tienes que ir a que un cardiólogo te vea. Me llevaron a un cardiólogo en una clínica y me hicieron un electrocardiograma”, comentó el actor en la entrevista.

Betty la fea: Armando

“Como a los diez minutos volvió el jefe de cardiología con mi amigo que era médico y me dijeron ‘mira, o estás teniendo un infarto en este momento o ya lo tuviste. Vamos a entrar a cuidados intensivos’. En ese momento, mi ex-esposa estaba esperando a Candelaria, mi hija, y se puso a llorar”, expresó el artista.

El galán de telenovelas contó que había una línea caída en el electrocardiograma que podría indicar que estaba sufriendo un infarto silencioso; sin embargo, tras un chequeo intensivo los médicos se dieron cuenta que no era un infarto, sino que el ventrículo izquierdo de su corazón se había ensanchado debido a un shock de adrenalina por hacer las escenas de furia de su personaje.

“El reto era tan grande de ponerme bravo y molestarme tanto que llegó a generarme hipertrofia cardiaca. Esa fue la herida que me dejó ese personaje pero lo disfruté mucho porque sabía que si yo lo hacía con verdad, todo lo que le pasara a ‘Betty’, todo absolutamente todo iba a tener un drama mayor”, señaló el actor.

Desde entonces, el actor comenzó a revisar con frecuencia el estado de su corazón, pues sus escenas en la pantalla representaban un peligro para su salud. Sin embargo, el colombiano admitió que ‘don Armando’ fue uno de los personajes que más disfrutó de su carrera.