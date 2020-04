¿Solías ir al gimnasio antes de que se decrete la cuarentena por el coronavirus? ¿Estar confinado en tu hogar, con muy poca actividad física, ha provocado que ganes unos kilitos de más? Tranquilo(a), ahora tienes en Jean-Claude Van Damme a tu gran aliado. El actor nacido en Bélgica, que se hizo famoso en todo el mundo, en países como Estados Unidos, México, España, por citar algunos, a través de su canal de YouTube ha compartido una rutina de ejercicios para que los miles que lo siguen en esa red social puedan ‘moverse’ un poquito en sus viviendas.

Luego de que las autoridades de la mayoría de naciones han dispuesto el confinamiento como una forma de combatir el COVID-19, practicar un deporte o realizar una actividad física es más que complicada. Por eso, el famoso intérprete de las taquilleras películas “Street Fighter”, “Soldado Universal”, “Kickboxer” y “Los indestructibles 2” publicó en YouTube una serie de videos en los que enseña diversas técnicas para mantenernos en forma.

En su primer video, que lo puedes ver de manera gratuita en YouTube, el celebrado actor recomienda consultar con un médico antes de comenzar la rutina. Un aspecto que Jean-Claude Van Damme enfatiza es sobre la necesidad e importancia de mejorar la postura corporal.

“Hace años me lesioné, entonces me rehabilité para tener flexibilidad, destreza y volver a estar en forma. ¡Me gustaría compartirlo con ustedes! Este programa no necesita pesas y se puede hacer con cualquier cosa que tengan en casa”, se le escucha decir al belga.

Apuntalar el estiramiento muscular para mejorar la postura y ganar flexibilidad, acompañados por una correcta respiración, son otros objetivos que persiguen los trabajos enseñados por Van Damme. Además de la utilidad de la rutina, lo que más ha llamado la atención de los usuarios de YouTube es el buen estado físico del actor (próximo a cumplir 60 años), que aunque en la actualidad está alejado de las pantallas, ha demostrado estar en excelente forma. Y tú, ¿te animas a emular los ejercicios de Jean-Claude Van Damme?

