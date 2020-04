El nuevo coronavirus ha hecho que gran parte de la población del planeta entre en cuarentena. Pero no es momento para estar en casa tirado todo el día. Hay muchas cosas por hacer para que este periodo de confinamiento sea útil. Una de ellas es la actividad física.

Por eso, cada martes, comenzando desde hoy, Depor publicará un video en el que los experimentados profesores Miguel Melgar y Carolina Ward nos enseñarán algunas posturas básicas del yoga.

No te preocupes si nunca has practicado esta disciplina física y mental, pues no es necesario tener experiencia para que puedas seguir las indicaciones de los profesores. Y si en caso ya has hecho yoga con anterioridad, podrás seguir relajándote con nuevas posturas.

¿Y por qué esta actividad es buena para la salud? En primer lugar, mejora el estado físico y la flexibilidad de la persona. También reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca, así como el estrés. Además, ayuda a dormir mejor y a que uno tenga confianza en sí mismo. Y, sobre todo, mejora la concentración.

