Cábalas para recibir Año Nuevo 2026: qué hacer en celebración y tradiciones

Cada vez faltan menos para que se acabe el 2025 y celebremos la llegada del Año Nuevo. Muchas personas la pasarán con sus seres queridos, ya sean familiares o amigos, y otros esperarán la llegada de la medianoche en una fiesta o quizás de viaje, pero lo que nunca puede faltar son las famosas cábalas o rituales para atraer el amor, la salud, el dinero y el trabajo en el que muchas personas creen. En esta nota, Depor te trae algunas que puedes conocer y otras que quizás no sabías para que las realices la noche del miércoles 31 de diciembre.

1.Doce uvas

Esta tradición consiste en que debes comer 12 uvas que representan los 12 meses del año y a medida que vas comiendo cada uva, debes pedir un deseo.

2. Primer abrazo

Según dicen, si el primer abrazo de Año Nuevo es dado a alguien del sexo opuesto tendremos mejor suerte en el amor. Así que, si lo que buscas es una nueva pareja, ya sabes a quien debes abrazar cuando sea medianoche.

3. Ropa interior amarilla

Esta es probablemente una de las cábalas más populares. Solo debes vestir esta prenda al revés hasta antes de las 12 de la noche. Luego, entrado ya el año nuevo, se debe poner de la forma correcta para atraer prosperidad y abundancia.

4. Salir corriendo con una maleta

Si quieres atraer muchos viajes para el 2024 debes correr por fuera de tu casa con una maleta.

5. Vestirse de blanco

Las creencias dicen que si vestimos completamente de blanco atraeríamos buenas energías.

6. Quemar un papel

Escribe en un trozo de papel los momentos malos que viviste este 2023 y quémalos pasada la media noche para eliminar todo lo negativo.

7. Subirse a una silla

Según la creencia popular, si nos subimos a la silla y bajamos con el pie derecho tendremos un año de buena suerte.

8. Besar a alguien

Besar a una persona justo a medianoche es símbolo de buena suerte en el amor para los meses venideros. Y si es con tu pareja, aún mejor, pues significa que empezarán y terminarán el nuevo año juntos.

9. Llevar billetes contigo

Colocar algunos billetes en la ropa interior, bolsillos o incluso zapatos, simboliza la prosperidad económica. De acuerdo a alguna creencias, es una de las formas más efectivas para atraer (o conservar) dinero el año entrante.

10. Vestir ropa nueva

Usar ropa nueva (o de estreno) es una de las mejores formas de empezar el año nuevo, según las creencias, ya que simboliza un reinicio. Mostrar una imagen renovada, limpia y lista para llenarse de buenas energías para el año entrante.

11. Usar ropa interior de color

Aunque nadie la vea, llevar ropa interior de color dependiendo de en qué ámbito quieras tener suerte podría ser la forma más efectiva de atraer lo que deseas, ya que, según las creencias, al ir pegada al cuerpo atraes la suerte de forma más rápida, puede ser roja para el amor o verde para el trabajo.

12. Las lentejas

Dicen que se deben poner un puñado de lentejas en un bowl y echárselas encima de uno mismo de cabeza a pies o guardarlas en bolsitas pequeñas y tenerlas dentro de la cartera o billetera pues trae prosperidad y abundancia económica.

13. Abrir las puertas

Una de las tradiciones compartidas de generación en generación, indica que al llegar la medianoche se deben abrir todas las puertas de la casa para así dejar ir al año viejo y dejar que el año nuevo ingrese.

14. Ponerse debajo de la mesa

Quienes desean encontrar el amor deberán ponerse debajo de la mesa a las 00 horas en punto, y así podrán atraer a la persona indicada.

15. Llevar un cuarzo blanco

El cuarzo blanco es símbolo de fuerza y pureza, por lo que es la piedra ideal para limpiar y purificar las energías negativas y malas vibras

