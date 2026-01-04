Perú
Resultados de La Tinka del domingo 4 de enero: sorteo y números de la jugada ganadora del pozo millonario
La Tinka se jugó una vez más este domingo 4 de enero desde las 10:50 p.m., con la transmisión de América TV. No reventó, así que el pozo millonario ahora está en más de S/17 millones de soles.
Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el miércoles 07 de enero del 2026, el ‘Pozo Millonario’ será de más de 17 millones de soles.
BOLIYAPA
La boliyapa fue: 1
NO HUBO GANADOR.
SÍ O SÍ
La bolilla ganadora fue: 30
HUBO 1 GANADOR
LA TINKA | Resultados del domingo 4 de enero.
Los números ganadores son: 23 - 49 - 26 - 48 - 39 - 21
NO HAY GANADOR DEL POZO.
En breves minutos comenzará el sorteo de La Tinka.
Recuerda que puedes realizar tu jugada y ser el próximo millonario del Perú mediante la web de La Tinka: www.latinka.com.pe
¿A QUÉ HORA SALEN LOS RESULTADOS?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.
¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
¿QUÉ DEBO HACER SI GANO EL SORTEO DE LA TINKA?
Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.
¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?
• Debes crear una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka y recargar saldo.
• En el Primer Paso, puedes escoger de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas. También puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
• También puedes elegir la opción "Al Azar".
• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?
• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.
¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
Puedes jugar La Tinka hasta las 21:50 horas del domingo 4 de enero.
La Tinka también tiene corazón solidario. El 6% de sus ventas se destina a las sociedades de beneficencia, que apoyan a niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable en todo el Perú.
La Tinka | ¿Dónde puedo comprar las cartillas?
Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:
-Plaza Vea
-Vivanda
-Promart
-Mass
-Oechsle
¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 16,504,351. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
Te invitamos el próximo miércoles a seguir los resultados de La Tinka en Depor. Buenas noches.