Perú 

Resultados de La Tinka del domingo 4 de enero: sorteo y números de la jugada ganadora del pozo millonario

La Tinka se jugó una vez más este domingo 4 de enero desde las 10:50 p.m., con la transmisión de América TV. No reventó, así que el pozo millonario ahora está en más de S/17 millones de soles.

Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo de La Tinka. (Diseño: Christian Marlow)
22:54

Te invitamos el próximo miércoles a seguir los resultados de La Tinka en Depor. Buenas noches.

22:53

Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el miércoles 07 de enero del 2026, el ‘Pozo Millonario’ será de más de 17 millones de soles.

22:52

BOLIYAPA

La boliyapa fue: 1

NO HUBO GANADOR.

22:52

SÍ O SÍ

La bolilla ganadora fue: 30

HUBO 1 GANADOR

22:51

LA TINKA | Resultados del domingo 4 de enero.

Los números ganadores son: 23 - 49 - 26 - 48 - 39 - 21

NO HAY GANADOR DEL POZO.

22:44

En breves minutos comenzará el sorteo de La Tinka.

22:21

Recuerda que puedes realizar tu jugada y ser el próximo millonario del Perú mediante la web de La Tinka: www.latinka.com.pe

22:01

¿A QUÉ HORA SALEN LOS RESULTADOS?

El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.

21:30

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

21:29

¿QUÉ DEBO HACER SI GANO EL SORTEO DE LA TINKA?

Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.

20:47

¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?

• Debes crear una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka y recargar saldo.

• En el Primer Paso, puedes escoger de manera regular o comprar Combos Tinkeros.

• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas. También puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.

• También puedes elegir la opción "Al Azar".

• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".

20:13

¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?

• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.

• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.

• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.

• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.

17:59

17:11

15:21

¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

13:27

¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?

Puedes jugar La Tinka hasta las 21:50 horas del domingo 4 de enero.

12:40

La Tinka también tiene corazón solidario. El 6% de sus ventas se destina a las sociedades de beneficencia, que apoyan a niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable en todo el Perú.

12:40

La Tinka¿Dónde puedo comprar las cartillas?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:

-Plaza Vea

-Vivanda

-Promart

-Mass

-Oechsle

12:39

12:39

12:38

12:38

12:38

¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 16,504,351. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

