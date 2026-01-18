Perú 

Resultados de La Tinka del domingo 18 de enero: sorteo y números de la jugada ganadora del pozo millonario

La Tinka se volvió a jugar este domingo 18 de enero desde las 10:50 p.m., con la transmisión de América TV y el minuto a minuto de Depor. El pozo millonario no reventó y el premio ahora está en más de S/18′506,285.

Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo de La Tinka. (Diseño: Christian Marlow)
22:53

Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el miércoles 21 de enero del 2026, el ‘Pozo Millonario’ será de más de 19 millones de soles.

22:52

BOLIYAPA

La boliyapa fue: 26

NO HUBO GANADOR

22:52

SÍ O SÍ

La bolilla ganadora fue: 50

HUBO 1 GANADOR

22:51

LA TINKA | Resultados del miércoles 7 de enero.

Los números ganadores son: 01 - 28 - 31 - 37 - 11 - 09

NO HAY GANADOR DEL POZO.

22:39

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

20:56

¿A QUÉ HORA SALEN LOS RESULTADOS?

El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de  Depor.

18:35

PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:

• 6 aciertos: Pozo millonario

• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador

• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador

• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador

• 4 aciertos: S/100 para cada ganador

• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador

• 3 aciertos: S/5 para cada ganador

• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador

• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador

17:02

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LAS CARTILLAS DE LA TINKA?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:

-Plaza Vea

-Vivanda

-Promart

-Mass

-Oechsle

15:14

13:58

13:32

12:19

12:19

11:54

La Tinka ¿Cómo puedes cobrar los premios de Intralot?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

  • Paso 1:       Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
  • Paso 2:       Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
  • Paso 3:       Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

11:53

11:53

La Tinka |  ¿Cómo se juega?

• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.

• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.

• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.

• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.

11:53

La Tinka |  ¿Qué debo hacer si gano el sorteo?

Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.

11:53

11:53

11:53

11:52

11:52

Si eres uno de los participantes de La Tinka de este 18 de enero y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!

11:52

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en el Perú, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.

11:52

¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/18′506,285. Revisa también la bolilla del Sí o Sí. ¡Llegó el sorteo del domingo 18 de enero!

