Running y música: En sus marcas, listos, ¡rock!

Para muchos, escuchar música mientras corren es algo natural y apasionante. Los audífonos son, para ellos, un implemento tan necesario como las zapatillas de running. Está probado: 60% de los corredores de Estados Unidos practican esta actividad física con música, según el estudio 2017 National Runner Survey. ¿Cuán beneficiosa es esa combinación?



Los resultados de un estudio realizado por científicos brasileños, publicado en 2015 por The Journal of Strenght & Conditioning Research, donde pusieron canciones motivadoras a quince corredores en una distancia de 5 km demostraron que la música les ayudó a mejorar su rendimiento y acelerar la recuperación. En la misma línea, un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology determinó que si al correr se escucha música sincrónica –es decir, que el ritmo coincida con el movimiento del cuerpo- el cansancio se siente un 66,59% más tarde que al no oír ninguna canción



Kilómetros de sonido

Como la música y el running se complementan, alrededor del mundo han surgido diversas carreras que unen ambas pasiones. Una de las más emblemáticas y globales es la Rock ‘n’ Roll Marathon Series, que se realiza desde hace 20 años. Hoy se celebra en ciudades como Los Ángeles, Seattle, Madrid, Liverpool, Dublín, Medellín, Santiago, entre muchas otras. Otro caso emblemático es el Run to the Beat, una media maratón que se llevaba a cabo en Londres y tenía como característica la presencia de diversos DJ que tocaban canciones a lo largo de la ruta.



Esta feliz combinación ha llegado al Perú hace cuatro años, gracias a Claro Música y Perú Runners. “La música es un elemento motivador al correr, por eso creamos el evento”, señala Alejandra Rodríguez Larrain, gerenta general de Perú Runners, sobre la carrera Claro Música Rock & Run 5K – 15K. Este año, la carrera se celebró por primera vez también en Trujillo y Arequipa, en la modalidad 8k. En ambos casos tocaron las reconocidas bandas Mar de Copas y Río, con la diferencia de que en la primera también se presentó Mr. Pucho, mientras que la “Ciudad blanca” rockeó además con Los Monkiss. En la edición de Lima, que se realizó el domingo 28 de octubre, la banda Hot Dog hizo vibrar a los corredores con los clásicos de The Rolling Stones.