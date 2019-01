¡Empoderada! Española Laia Sanz terminó el Dakar 2019 en el puesto 11 de la general

La española Laia Sanz terminó su noveno Rally Dakar de manera consecutiva y lo hizo en la undécima posición, lo que supone su segunda mejor actuación en el rally más duro del mundo tras la novena posición que logró en el año 2015.

Sanz acabó a un paso de meterse entre los diez primeros a pesar de que a este Rally Dakar 2019 llegó sin casi haber entrenado en los últimos meses por culpa de una infección vírica y bacteriológica que le obligó plantearse a no participar pocas semanas antes del inicio.



La catalana hizo un Rally Dakar de menos a más en el que fue escalando posiciones gracias en parte a los abandonos de algunos de los favoritos para ganar, como el español Joan Barreda (Honda), el portugués Paulo Goncalves (Honda), el estadounidense Ricky Brabec (Honda) y el francés Adrien Van Beveren (Yamaha).



A su llegada a la meta, Laia Sanz consideró que este Rally Dakar es "seguramente el más especial" de todos para ella por haberlo terminado en las condiciones de poca preparación que lo afrontó y con problemas estomacales en casi toda la primera mitad de la carrera.



"No puedo estar más contenta. Si me lo dicen hace un mes, no me lo creo. Ha sido uno de mis mejores años en cuanto a resultado", valoró Laia Sanz.



Laia Sanz llegó a la meta del Rally Dakar aquejada del tobillo izquierdo, donde cree que se produjo un esguince en la última etapa que se disputó íntegramente en Perú. Así, acumuló nueve ediciones sin ningún solo abandonó, un récord que no tiene ningún otro piloto en activo del Dakar en motos, y que espera seguir ampliando el próximo año para llegar a la decena.



La novena posición conseguida por Laia Sanz en el Dakar de 2015 es la mejor actuación de una mujer en la categoría de motos, donde la catalana siempre ha estado entre los quince primeros en los últimos años.



