Messi no tiene goles de ‘chalaca’. Hay que recalcarlo. Sin embargo, la creatividad de sus fanáticos hace que Leo haga hasta lo imposible. No basta con ellos el gol ‘maradoniano’ ante el Getafe ni las grandes gestaciones en las finales con el Barcelona, para el hincha Leo debe hacer más que Cristiano Ronaldo, aunque los goles que vemos son propias de la ficción y no de la realidad en un campo de juego. Sí, Messi nunca ha marcado estos tres goles de chalaca.



Ante el Atlético de Madrid como frente a la Sampdoria, Messi no hizo estos goles de chalaca, aunque sí para un fanático que decidió subir este video a las redes sociales, entre ellas Facebook. Los miles de suscritos a esta red social no dudaron en compartir el video en donde parece que Messi levanta de sus gradas a todo el Camp Nou. No obstante, no fue algo así.



Messi lleva más de 600 goles en su carrera, aunque nunca hay marcado de chalaca. Los ha hecho con la izquierda, derecha, cabeza, pecho, eludiendo rivales y sombreando al arquero. El movimiento de espaldas y elevándose en el aire, jamás ha sido algo visto en su carrera.



El pasado miércoles, en la goleada (4-1) del Barcelona sobre la Roma, el club azulgrana ha aprovechó el partido de ida de cuartos de final de la Champions para realizar un breve homenaje al mejor jugador de la historia del club. El encargado de entregarle un pequeño obsequio minutos antes del partido fue otro mito del barcelonismo: Carles Puyol.