Se llama Ricardo Saponara, tiene 26 años, juega de volante y compartió las últimas dos temporadas con el fallecido Davide Astori. A un día de su muerte, en un hotel de concentración de la Fiorentina en Udinese, el mundo del fútbol aún llora su partida. Mensajes de todo el mundo llegaron hacia el ex capitán del equipo violeta, pero ninguno como el de ex su compañero, quien lo colgó en su cuenta de Instagram. Para sacar unas lágrimas y para ver todo lo que significa el zaguero italiano con experiencia en la Selección de su país.



“Oh capitán, mi capitán. ¿Por qué no bajaste a desayunar con nosotros? ¿Por qué no pasaste a buscar tus zapatillas por la habitación de Marco (Sportiello) y no viniste a tomar tu jugo de naranja habitual? ¿Quién llegará cada mañana a la cafetería para calentar con tu sonrisa? ¿Quién regañará a los más jóvenes y quién responsabilizará a los más experimentados? Sal de esa maldita habitación, te esperamos cuando se reanuden los entrenamientos. Oh capitán, mi capitán. Para siempre mi capitán”, escribió Saponara en su cuenta de Instagram.



El mensaje de Ricardo Saponara a Davide Astori en su cuenta de Instagram El mensaje de Ricardo Saponara a Davide Astori en su cuenta de Instagram

La autopsia al cuerpo del capitán de la Fiorentina, Davide Astori , fallecido el domingo en Udine, se realizará el martes y el funeral se celebrará el jueves, informó este lunes el club italiano.



"La Fiorentina y la familia de Davide les informan que la autopsia será mañana. El funeral será el jueves en Florencia en la basílica de Santa Croce", indicó la Fiorentina en su cuenta de Twitter.



Un poco antes el fiscal de Udine anunció la apertura de una información judicial sobre la muerte del jugador.



"Hemos abierto una información judicial por homicidio involuntario, por el momento contra X", explicó el fiscal Antonio de Nicolo a la radio RAI. Añadió que este procedimiento es "un acto obligatorio".



Astori, internacional italiano, falleció el domingo a los 31 años en la habitación del hotel La di Moret en Udine, donde su equipo debía jugar un partido de la fecha 27 de la Serie A.