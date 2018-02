Una herida de ‘guerra’ que pudo ser peor para Patrice Evra en medio del partido entre Liverpool con West Ham. El lateral izquierdo disputó su primer duelo con camiseta del West Ham United, luego de un breve paso por el Olympique de Marsella. Y su regreso a la Premier League no pudo ser más esperado. A través de su cuenta de Instagram , el galo publicó cómo quedó una de sus piernas tras un cruce con un rival en Anfield Road.



“Por esto echaba de menos la Premier League. Despertar al día siguiente con tres puntos de sutura”, indicó el jugador que también tuvo un paso por el Manchester United y Mónaco. Evra solo necesitará solo días de cuidado para que la herida no se infecte, por lo que no tendrá problemas para entrenarse con sus compañeros y estar en la próxima fecha de la liga inglesa.



Los tres puntos que recibió Patrice Evra tras el Liverpool-West Ham. Los tres puntos que recibió Patrice Evra tras el Liverpool-West Ham.

El fantástico tridente de ataque de Salah, Roberto Firmino y Sadio Mane volvió a brillar y Liverpool derrotó por 4-1 a West Ham en la Premier League.



Salah está a un tanto de Harry Kane como el máximo artillero del fútbol inglés, con 23 goles y 31 en todas las competencias.



Los ‘Reds’ no han echado de menos al extremo brasileño Philippe Coutinho, transferido al Barcelona en el mercado de invierno. Su compatriota Firmino atraviesa la mejor temporada de su carrera, con 22 dianas en 38 partidos.



Liverpool superó el centenar de goles esta temporada, al alcanzar los 103 en todas las competencias. Tan solo el puntero Manchester City ha anotado más veces (111).



“Tenemos flexibilidad, todos los jugadores aportan”, comentó el técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, al analizar la calidad de sus atacantes. “Si ven cómo cambiamos de posiciones, Roberto inmediatamente le cuida las espaldas a Mo (Salah). Sadio hace lo mismo, es muy importante”. Y así el Liverpool triunfa, Evra publica en Instagram las consecuencias de la victoria.