¿Qué pasa con el ‘Rey’ Arturo? Primero publica mensajes que sugieren una cosa y luego zanja el tema luego de la clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial Rusia 2018 . El volante chileno compartió una imagen en sus redes sociales, en donde apoya a la ‘Albiceleste’ de Messi, por el hecho de que Sudamérica se encuentra compitiendo en la Copa del Mundo .



¿En qué anda Arturo Vidal ? Sin Mundial por la no clasificación de Chile y sin pretemporada con el Bayern Munich, el jugador anda de vacaciones por Cartagena, Colombia. La pasa bien definitivamente, aunque de hecho quisiera estar jugando otra Copa del Mundo.



Un periodista chileno le preguntó días atrás a Arturo Vidal qué opinaba de las burlas de algunos hinchas peruanos y argentinos con el Mundial disputándose en Rusia.



"Alegría, porque ellos no siendo chilenos me admiran, me siguen, entonces eso quiere decir que Vidal hace las cosas bien, aunque sean peruanos, argentinos, me siguen en todo momento", dijo el volante del Bayern Múnich a 24 Deportes.



El polémico futbolista respondió también al momento que viven tanto la Selección Peruana como la de Argentina . "Ahí está, cuando uno se burla, después tiene que demostrar en la cancha que es superior. Pero bueno, así es el fútbol, las selecciones más chicas han ido creciendo y esto está dando una señal de que el fútbol está cambiando", aseguró.



La publicación de Arturo Vidal en sus redes sociales. (Instagram de Vidal) La publicación de Arturo Vidal en sus redes sociales. (Instagram de Vidal)