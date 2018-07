En medio de los rumores de una posible salida de Paul Pogba del Manchester United , de regreso a la Juventus , el francés campeón del mundo se ha dejado ver, nada menos, que con la camiseta que intercambió con Paulo Dybala , cuando Francia y Argentina se enfrentaron en los octavos de final del Mundial Rusia 2018 . El video del 'galo' en Instagram ya es viral en redes sociales.

Pogba publicó una imagen en su red social en la que aparece junto al defensor del Barcelona Samuel Umtiti . Pero lo más llamativo fue ver al jugador del United con el dorsal '15' de la ' Albiceleste ', propiedad de Dybala.



Recordemos que el argentino y el francés jugaron juntos en la Juventus en la temporada 2015-16, antes del traspaso de Pogba a Old Trafford por la suma récord de 120 millones de euros.



Pogba se luce con la camiseta argentina. (Instagram Paul Pogba) Pogba se luce con la camiseta argentina. (Instagram Paul Pogba)

Sin embargo, el fichaje de Cristiano Ronaldo al cuadro bianconero ha alterado todo el mercado de pases, pues según la prensa inglesa, Paul Pogba le habría pedido a su agente regresar a Turín para poder jugar al lado del crack portugués.



El tema pasa por el Manchester United, quien sí vería con buenos ojos la partida del volante, aunque no con una cifra menor a los 100 millones de euros.



Mourinho le ha dado carta abierta para que se busque club tras su buen Mundial , aunque no es fácil invertir más de 100 'kilos' por un jugador que no mantiene regularidad. Solo en Italia, Pogba llegó a ser ese crack y, por eso, su sueño de regresar al Calcio.