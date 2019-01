Por críticas de "provocador": el padre de Neymar estalla en Instagram y envía contundente mensaje

Neymar no deja de estar en el centro de las miradas. Ya sea por sus goles, regates o incluso cuando cae lesionado, el brasileño siempre da mucho de qué hablar. Esta vez, el delantero del PSG fue acusado de "provocador" por parte del futbolista del Estrasburgo Anthony Goncalves, lo cual provocó la reacción inmediata del padre de 'Ney', quien no soportó las críticas hacia su hijo y estalló en su cuenta oficial de Instagram.

El padre de Neymar publicó una lista, al detalle, de las veces que el jugador fue víctima de duras faltas que lo llevaron a estar lejos del terreno de juego durante varios meses. Como la última que sufrió por la Copa de la Liga: una reactivación de la lesión del quinto metatarsiano derecho, del cual fue operado en el 2018.



Así fue la dura defensa del padre de Neymar

"Copa de 2014.



Una entrada desproporcionada y sin sentido. Todo bien, aceptamos el destino, nada que hacer. Pensamos, oramos y llegamos a la conclusión de que mi hijo hasta dio suerte porque podría estar en una silla de ruedas. Gracias a Dios no fue lo que sucedió y seguimos adelante.



Copa de 2018.



Un pisotón en su tobillo cuando era fuera de juego. Dijo que no hubo nada y que, por el contrario, él simuló. Tenía VAR, tenía el mundo entero viendo, pero en fin, a él se le consideró "culpable".



Copa de Francia 2019.



4 faltas consecutivas, en la misma jugada (!!) hasta conseguir provocar el desequilibrio de él y posteriormente la lesión.



Si cae, mi hijo es "cai-cai" (piscinero). Si él se protege huyendo de la falta es simulación y si "simula", mi Dios, es terriblemente contestado.



Acompaño a mi hijo en sus partidos desde hace muchos años, sin faltar a ninguno de ellos.

Cuando era niño, viendo que era más delgado que sus adversarios, siempre le advertí sobre las jugadas divididas: "Nunca las enfrente, ley de la física, va a perder. Si quieres vencer llega antes y si no puedes evitar el contacto, que esté en el aire. Un golpe en el aire no rompe, pero apoyado en el suelo fácilmente se quebrará". Consejo de un padre.



Para un golpe por detrás como en 2014 no hay consejo que lo proteja, esa protección necesita ser hecha por el arbitraje. Un pisotón fuera del juego no tengo cómo protegerlo, necesita ser hecho por el arbitraje. ¡Faltas consecutivas, típicas de un anti-juego, tampoco tenemos cómo proteger, tiene que ser hecho por el arbitraje!!



No es lloro de padre no, es cansancio de ese sistema socialista en el fútbol, "todos iguales". DRIBLAR NO PUEDE? ¡Tener TALENTO NO PUEDE !!



Cansado de algunos medios de comunicación más preocupados en "vender" materias. "Sabes ... que siempre la vida continúa, el fútbol también, y los idiotas de turno, que se dicen expertos en fútbol, continuarán realizando encuestas preguntando si "Neymar merece recibir".



Lamentable, para decir lo menos porque la voluntad es de mandaros a la m...;



Mi hijo, como siempre, ya se levantó y empezó de nuevo. Aprovechen ahora y guarden el veneno. Pero se preparen porque, como siempre, él volverá más fuerte".