La final del Miss Grand International 2023 (MGI) se realizó este miércoles 25 de octubre a partir de las 7:00 a. m. (hora peruana) en el Phú Tho Indoor Stadium, ubicado en Ho Chi Minh, Vietnam. Fueron más de 69 participantes que representaron a sus países y contará con la participación de la modelo peruana Luciana Fuster. De acuerdo con los votos del público, entre las favoritas se encuentran las concursantes de Perú, Tailandia, Indonesia, Honduras y Vietnam. Además, será transmitido por las cuentas oficiales de YouTube y Facebook.

Otras latinas que estuvieron presentes en la gala serán Natalia Corolina Cometto (Argentina), Victoria Olguín Pol (Bolivia), Paula Antonia Henríquez Vargas (Chile), María Alejandra López Pérez (Colombia), Kristell Angelik Ruiz Freeman (Costa Rica), Sofía Acosta (Cuba), Andrea Cecilia Ojeda Fernández (Ecuador), Raschel Alexandra Paz Archila (Guatemala), María Fernanda Beltrán Figueroa (México), Glennys Dayana Medina Segura (Nicaragua), Julia Marina López Leong (Panamá), Maelia Carmen Salcines (Paraguay), María Cristina Ramos (Puerto Rico), Skarxi Marie Marte (República Dominicana) y Valentina del Pilar Martínez Landkoer (Venezuela). También se destaca la participación de Stephanie Marie Miranda Morales (Estados Unidos) y Celia Sevilla González (España).

La corona del concurso de belleza Miss Grand International se conoce como la “Corona Dorada”, y está elaborada en oro y latón, decorada con diamantes y esmeraldas y la designación cambia cada tres años. Cuando Miss Grand International haya completado su mandato, deberá devolver la corona a la Organización Miss Grand International para que la use su sucesora y ella como predecesora recibirá una corona conmemorativa de la Organización Miss Grand International.

Horarios para ver el Miss Grand International 2023 desde Estados Unidos y Latinoamérica

Países Horario Perú 07:00 Estados Unidos (ET) 8 am Estados Unidos (CT) 7 am Estados Unidos (MT) 6 am Estados Unidos (PT) 5 am México 06:00 Costa Rica 06:00 Honduras 06:00 Nicaragua 06:00 El Salvador 06:00 Guatemala 06:00 Colombia 07:00 Ecuador 07:00 Panamá 07:00 Venezuela 08:00 Cuba 08:00 Bolivia 08:00 Puerto Rico 08:00 República Dominicana 08:00 Argentina 09:00 Chile 09:00 Uruguay 09:00 Paraguay 09:00 España 14:00

¿Cómo ver Miss Grand International?

La alfombra roja dará inicio a las 4:00 p.m. hora local, e irá desde las 6pm - 6:45pm y la competencia final iniciará 7pm (hora Vietnam). De esta manera, la ceremonia de belleza se podrá ver desde Perú, Colombia y Ecuador a partir de las 7:00 a.m.; Argentina, Chile, Uruguay desde las 9:00 a.m.; en México desde las 6:00 a.m.; España desde las 2:00 p.m. este miércoles 25 de octubre.

El concurso no se podrá sintonizar en canales de televisión. Sin embargo, será transmitido en directo en los perfiles de Miss Grand International a través de plataformas de streaming como YouTube y en redes sociales como Facebook.