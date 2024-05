Saúl “Canelo” Álvarez y Jaime Munguía chocan guantes este sábado 4 de mayo en el cuadrilátero del legendario T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, por el título unificado absoluto de la AMB, CMB, OMB y FIB en la división supermediano (160 libras/76,265 kilos). La pelea está pactada en 12 rounds donde el ganador se hará poseedor de todos los cinturones en juego.

Después de vencer a Jermell Charlo por decisión unánime de los jueces, Canelo Álvarez (60-2-2) espera sumar su victoria número 61 ante un boxeador de sangre mexicana como él, Jaime Munguía. El tapatío de 33 años tuvo declaraciones de admiración y respeto sobre su rival a quien considera un digno oponente para los títulos que pondrá en disputa:

“Creo que se lo ha ganado con las peleas que ha hecho, la persona que es y también me da mucho orgullo el poder decir que se ganó la oportunidad otro mexicano, es la primera vez que se va a ver en la historia dos mexicanos peleando los cuatro títulos mundiales y eso me enorgullece muchísimo”, dijo el Canelo Álvarez.

Jaime Munguía (43-0-0), por su parte, también tuvo palabras de elogios para el Canelo.

“Obviamente, le tengo mucho respeto como persona (a Canelo), como boxeador y por todo lo que ha hecho. No cualquiera lo ha hecho en el boxeo, pero obviamente arriba del ring todo cambia”, expresó el retador.

Recordemos que el púgil de 27 años sostiene un importante récord de 43 victorias, de las cuales 34 y 9 por decisión, y ninguna derrota dentro de sus once años de carrera como boxeador profesional.

¿Dónde ver pelea Canelo vs. Munguía en vivo y en directo?

La transmisión del combate entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía será a nivel internacional. Aquí te dejamos los canales y plataforma streaming PPV para verlo.

Estados Unidos - DAZN PPV y Amazon Prime VIDEO PPV

México - Box Azteca, Azteca 7, Azteca Uno, ADN, Azteca Deportes, Canal 5 y TUDN

España - Eurosport y Eurosport Player

Argentina, Chile, Perú, Colombia y más países de Latinoamérica: ESPN y Star+

En el resto del mundo: DAZN PPV pasará la combate en 200 países

¿A qué hora ver Canelo vs. Munguía? Horario de la pelea

A partir de las 9 p.m. ET (6 p.m. PT), comenzarán los combates de la cartelera Canelo vs. Munguía. La pelea estelar estaría comenzando entre las 11 p.m. ET (8 p.m. PT).

19:00 en México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras

20:00 en Perú, Colombia, Panamá y Ecuador

21:00 en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, Haití y Cuba

22:00 en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay

03:00 en España, Italia, Alemania y Francia (Domingo 5 de mayo del 2024)

En Estados Unidos

9 p.m. ET

8 p.m. CT

7 p.m. MT

6 p.m. PT

¿Cuáles son los 4 títulos que estarán en juego en la pelea?

Canelo Álvarez pondrá en juego sus cuatro cinturones de la categoría supermediano: Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Últimas peleas de Canelo Álvarez

30/09/2023 - Victoria sobre Jermell Charlo por decisión unánime

06/05/2023 - Victoria sobre John Ryder por decisión unánime

17/09/2022 - Victoria sobre Gennady Golovkin por decisión unánime

07/05/2022 - Derrota ante Dmitry Bivol por decisión unánime

06/11/2021 - Victoria sobre Caleb Plant por TKO en el Round 11

Últimas peleas de Jaime Munguía

27/01/2024 - Victoria sobre John Ryder vía TKO en el Round 9.

10/06/2023 - Victoria sobre Sergiy Derevyanchenko por decisión unánime

19/11/2022 - Victoria sobre Gonzalo Gastón Coria por nocaut en el Round 3

12/06/2022 - Victoria sobre Jimmy Kelly por TKO en el Round 5

20/02/2022 - Victoria sobre D’Mitrius Ballard por TKO en el Round 3

Cartelera completa Canelo vs. Munguía

Saúl “Canelo” Álvarez vs. Jaime Munguía - Pelea a 12 rounds en peso supermediano por los títulos AMB, CMB, OMB y FIB

Mario “El Azteca” Barrios vs. Fabián “TNT” Maidana - en juego el título interino de peso wélter del CMB.

Brandon “The Heartbreaker” Figueroa vs. Jessie Magdaleno - en juego el título interino de peso pluma del CMB.

Eimantas Stanionis vs. Gabriel Maestre

Jesús “Mono” Ramos vs. Johan González - Pelea a 10 rounds en peso superwélter

Vito Mielnicki Jr. vs. Ronald Cruz - Pelea a 10 rounds en peso superwélter

¿Quién es el favorito en las apuestas de la pelea Canelo vs. Munguía?

Saúl “Canelo” Álvarez se mantiene como favorito en la pelea del próximo sábado 4 de mayo ante Jaime Munguía con un momio de -500 por su victoria; Eso quiere decir que para ganar 100 dólares se deben apostar 500. En tanto, si el retador consigue ganar el momio sería de +400; por lo tanto, si eliges a Munguía como vencedor apostando 100 dólares, te llevarás 400 al acertar.