En pocos días, Estados Unidos vivirá un nuevo fenómeno astronómico. Se trata de un Eclipse Solar Anular, que ocurrirá a mediados de octubre 2023 y podrá ser visto por miles de ciudadanos de distintos estados del país norteamericano, quienes disfrutarán de uno de los eventos más esperados. ¿Cuándo será y dónde se podrá ver? Las respuestas a tus preguntas lo encuentras en esta nota, además sigue las indicaciones de la NASA sobre cómo observar al también conocido como “Anillo de fuego”.

Por su apariencia, los eclipses solares anulares son similares a los eclipses solares totales, excepto porque la Luna se encuentra en el punto más lejano de su órbita desde la Tierra, por lo que no puede bloquear completamente el Sol. En su lugar, la luz solar rodea la sombra de la Luna, creando el mencionado anillo de fuego.

¿Cuándo y a qué hora ocurrirá el Eclipse Solar en Estados Unidos?

El fenómeno celestial se producirá el sábado 14 de octubre y podrá ser visto en Estados Unidos desde los 49 estados continentales de Estados Unidos, incluyendo Alaska, según la NASA, menos Hawái. El Eclipse Solar Anular comenzará a las 9:13 a.m. hora del Pacífico (12:13 p.m. hora del Este).

¿Dónde se podrá ver el Eclipse Solar Anular en USA?

El eclipse será visto en partes de Texas, Arizona, Nuevo México, Colorado, Utah, Nevada, California, Idaho y Oregón. Dependiendo de cada ubicación, el evento astronómico se podrá ver desde su inicio en Oregón, a las 9:13 de la mañana (hora local), hasta su finalización en Texas, a las 12:03 de la tarde (hora local).

Tras su paso por los Estados Unidos, el “Anillo de fuego” cruzará México, Belice, Honduras, Panamá y Colombia antes de terminar en la costa atlántica de América del Sur, en Natal, Brasil.

Recomendaciones de la NASA para ver el Eclipse Solar desde Estados Unidos

La NASA advirtió que las personas que deseen ver este fenómeno deberán usar gafas para eclipse, pues es riesgoso el mirarlo directamente. Verlo sin protección para los ojos, podría producir daños graves en un instante. Las gafas de visualización solar (también llamadas gafas de eclipse) o los visores solares portátiles son la única forma segura de ver un eclipse.

“Observar nuestra estrella, el Sol, puede ser seguro e inspirador. Lleve siempre gafas de eclipse o utilice un filtro solar cuando observe un Sol no eclipsado, parcialmente eclipsado o anularmente eclipsado, como durante el eclipse solar anular de octubre de 2023″, dice la NASA. El riesgo de no seguir las instrucciones es un daño ocular grave: “Los anteojos de Sol no sirven, incluso si te pones muchos juntos”.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio también recomienda presenciar el anillo de fuego en un lugar seguro y abierto, especialmente si el lugar de vivienda está dentro del paso del astro.