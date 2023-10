Barcelona vs Real Madrid, en vivo por la fecha 11 de LaLiga 2023/24. Este sábado 28 de octubre desde las 16:15 p.m. (hora local) desde el Estadio Olímpico de Montjuic , se llevará a cabo una nueva edición del clásico español, uno de los partidos más esperados por los fanáticos del fútbol mundial. Este duelo será clave para definir al líder del torneo, pues solo un punto los separa en la tabla. Los Merengues tienen 25 unidades y los Blaugranas suman 24. Consulte la guía completa para ver el partido por TV y Streaming desde Estados Unidos.

Los dirigidos por Xavier Hernández llegan al clásico luego de ganarle al Athletic en la jornada anterior de la liga local por 1-0, y de ganarle al Shakhtar Donetsk 2-1 por la fase de grupos de la UEFA Champions League 2023/24.

En tanto, los de Carlo Ancelotti rescataron un empate con Sevilla en condición de visitante por 1 a 1. Al igual que su clásico rival, se enfrentaron por la fase de grupos de la Champions League al Braga, a quienes vencieron por 1-2. Actualmente, el Real Madrid es el líder de la tabla con 25 puntos, misma cantidad que Girona. Mientras que Barcelona está tercero con un punto menos, por lo que este derbi será crucial.

Barcelona vs Real Madrid: datos claves del derbi español

Fecha: sábado 28 de octubre

Lugar: Barcelona, España

Estadio: Olímpico de Montjuic

Horario: 16:15hs. ES | 10:15 a.m. ET | 9:15 a.m. CT | 8:15 a.m. MT | 7:15 a.m. PT | 11:15 a.m. AT

Transmisión: Movistar+ / DAZN / LaLiga TV (España) | ESPN (USA)

¿Cómo ver el Barca vs Real Madrid en vivo desde España?

El partido de Liga entre el Real Madrid y el Barcelona de la jornada 11 de Primera División se jugará el sábado 28 de octubre en el Estadio Lluís Companys a las 16:15 horas y se podrá ver por televisión en directo a través del canal DAZN, accesible en la citada plataforma de pago, que comparte también con Movistar.

¿Dónde ver Barca vs Real Madrid en vivo desde USA?

En Estados Unidos, el derbi español podrá seguirse de forma íntegra a través de ESPN y su servicio de streaming ESPN+, que ofrece planes de suscripción individuales o combinados con plataformas como Disney Plus y Hulu. También podrás seguirlo por Star+.

Link, para ver Barca vs Real Madrid en vivo por Streming desde USA

¿A qué hora ver Barca vs Real Madrid en vivo desde Estados Unidos?

Dado que Estados Unidos tiene varias zonas horarias (ET, PT, CT, MT y AT), el partido Barca vs Real Madrid tendrá diferentes horarios según la ciudad donde te encuentres. Aquí los detalles:

HORARIOS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 11:15 a.m. AT (UTC-4) Islas Vírgenes de EEUU y Puerto Rico (San Juan) 10:15 a.m. ET (UTC-5) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:15 a.m. CT (UTC-4) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 8:15 a.m. MT (UTC- 7) Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:15 a.m. PT (UTC-8) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Cómo formarán Barca vs Real Madrid en el derbi del sábado?

Posible alineación de Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Joao Cancelo, Andreas Christensen, Íñigo Martínez, Alejandro Balde; Gavi, Oriol Romeu, İlkay Gündoğan; Ferran Torres, Joao Félix y Robert Lewandowski.

Marc-André Ter Stegen; Joao Cancelo, Andreas Christensen, Íñigo Martínez, Alejandro Balde; Gavi, Oriol Romeu, İlkay Gündoğan; Ferran Torres, Joao Félix y Robert Lewandowski. Posible alineación de Real Madrid: Kepa Arrizabalaga; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Toni Kroos, Jude Bellingham; Rodrygo y Vinicius Jr.