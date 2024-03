Los Oscar 2024 se transmitirán en vivo y en directo por la señal de TNT en México, Estados Unidos y en toda Latinoamérica el domingo 10 de marzo de 2024 a las 7 p. m. EDT/4 p. m. PDT. Presentada por Jimmy Kimmel, la ceremonia número 96 de los Premios de la Academia se transmitirá en vivo desde el Dolby Theatre en Ovation Hollywood. A continuación, te mostramos cómo ver El Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Argentina, Chile, Colombia, Perú, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador y otros países del continente.

Las nominadas a mejor película de este año son American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things y The Zone of Interest. Consulta la lista completa de nominados al Oscar 2024 aquí.

¿Cómo ver TNT EN VIVO, los Premios Oscar 2024 desde México?

Si estás en México y quieres ver los Oscar en directo y online , puedes seguir la transmisión de TNT En Vivo por los servicios de cable en Izzi, Megacable, Dish, SKY y Total Play.

CABLEOPERADOR CANALES TV Megacable Canal 410 (SD) y 1410 (HD) Total Play Canal 435 Izzi Canal 610 (SD) y Canal 912 (HD) Star TV Canal 415 Dish Canal 370 (SD) y Canal 870 (HD) Sky Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD)

¿Cómo ver canal TNT EN VIVO desde Estados Unidos?

Si radicas en Estados Unidos y quieres seguir la transmisión de los Oscar 2024 en vivo , puedes seguir la señal de TNT en los siguientes canales disponibles en USA para los servicios de cable en Dish Network, DirecTV, Verizon FiOS y AT&T U-Verse.

CABLEOPERADORES CANALES TV Dish Network Canal 138 DirecTV Canal 246 (Este) y Canal 245-1 (Oeste, HD) AT&T U-Verse Canal 108 (Este), 109 (Oeste), 1108 (Este, HD) y 1109 (Oeste, HD) Verizon FiOS Canal 51 (SD) y Canal 551 (HD)

¿Dónde ver TNT EN VIVO, los Premios Oscar 2024 desde Argentina?

Si te encuentras en Argentina y no te quieres perder la cobertura completa de los Premios Oscar 2024 en vivo y en directo , puedes seguir la señal de TNT en los siguientes canales disponibles para los servicios de cable en Antina, CPETV, TVCO, Cablevisión Flow, Dibox, Supercanal, Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Cablehogar.

CABLEOPERADORES CANALES TV DirecTV Canal 502 y 1502 (HD) Antina Canal 69 CPETV Canal 204 (SD/Digital) y Canal 704 (HD) TVCO Canal 308 (SD/Digital) y Canal 702 (HD) Cablevisión Canal 46 (A) y Canal 306 (Digital/HD) Cablevisión Flow Canal 306 (HD) Dibox Canal 203 (SD) y Canal 658 (HD) Movistar TV Canal 305 (HD) Claro TV Canal 309 (HD) Supercanal Canal 37/44 (Analógico), 423 (Digital) y 931 (HD) Cablehogar Canal 38 (A), 246 (D) y 856 (HD)

¿Dónde ver TNT EN VIVO, los Premios Oscar 2024 desde Colombia?

Desde Colombia puedes ver los Premios Oscar 2024 en vivo por la señal de TNT para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, HTV, y Colcable.

CABLEOPERADORES CANALES TV DirecTV Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD) Claro TV Canal 701 (SD), 702 (SD), 720 (HD) y 1701 (HD) Colcable Canal51, 23, 18 y 39 HV TV Canal 24 Conexión Digital Express Canal 25 (HD) Movistar TV Canal 400 (HD)

¿Dónde ver TNT EN VIVO, los Premios Oscar 2024 desde Perú?

Si estás en Perú y no quieres perderte la cobertura del Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, puedes ir a la transmisión oficial de TNT En Vivo para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Star Globalcom .

CABLEOPERADORES CANALES TV DirecTV Canal 502 (SD) y Canal 1052 (HD) Movistar TV Canal 402 (SD), 595 (SD), 730 (HD) y 870 (HD) Claro TV Canal 22 (SD), 590 (HD), 53 (SD) y 1504 (HD) Star Globalcom Canal 21

¿Cómo ver TNT EN VIVO, los Premios Oscar 2024 desde Chile?

¿Te encuentras en Chile y no sabes cómo ver los Premios Oscar 2024 en vivo ? Sigue la transmisión de TNT en los siguientes canales disponibles para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, TuVes HD, Entel TV HD, Mundo Pacífico, VTR y Zapping TV.

CABLOPERADORES CANALES TV DirecTV Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD) TuVes HD Canal 243 (SD) y Canal 131 (HD) Entel TV HD Canal 109 (HD) Mundo Pacífico Canal 66 (SD) y Canal 730 (HD) VTR Canal 56 (SD) y Canal 781 (HD) Claro TV Canal 92 (SD) y Canal 592 (HD) Gtd/Telsur Canal 251 (SD) y Canal 890 (HD) Movistar TV Canal 595 (SD) y Canal 870 (HD) Zapping TV Canal 52

¿Dónde ver TNT EN VIVO, los Premios Oscar 2024 desde Ecuador?

Sigue la transmisión de TNT en los siguientes canales disponibles en Ecuador para los servicios de cable en DirecTV y Claro TV.

CABLEOPERADORES CANALES TV DirecTV Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD) Claro TV Canal 140 (SD) y Canal 640 (HD)

¿Cómo ver TNT EN VIVO, los Premios Oscar 2024 desde Venezuela?

Sigue la transmisión de TNT en los siguientes canales disponibles en Venezuela para ver los Oscar en vivo y en directo online por los servicios de cable en Movistar TV, Simple TV, Netuno e Inter.

CABLEOPERADORES CANALES TV Simple TV Canal 502 (SD/HD) y Canal 1502 (HD) Movistar TV Canal 601 (SD) y Canal 870 (HD) Netuno Canal 63 Inter Canal 48

¿Cómo ver TNT EN VIVO, los Premios Oscar 2024 desde República Dominicana?

Para mirar los Premios Oscar en vivo y en directo desde República Dominicana , puedes hacerlo por la señal de TNT en los siguientes canales disponibles para los servicios de cable en Sky y Altice.

CABLEOPERADORES CANALES TV SKY Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD) Altice Canal 305 (SD) y Canal 445 (HD) Claro TV Canal 407/551 (HD) y Canal 1551 (HD)

¿Dónde ver TNT EN VIVO, los Premios Oscar 2024 desde Panamá?

Desde Panamá, puedes ver los Premios Oscar 2024 en vivo y en directo vía TNT en los siguientes canales disponibles para los servicios de cable en Claro TV y Cable Honda.

CABLOPERADORES CANALES TV Claro TV Canal 407 (SD) y Canal 669 (HD) Cable Onda Canal 234 (SD) y Canal 1234 (HD)

¿Cómo ver TNT EN VIVO, los Premios Oscar 2024 desde Costa Rica?

Si estás en alguna región de Costa Rica y no te quieres perder la transmisión de los Premios Oscar 2024 en vivo y en directo , puedes ver la señal de TNT en los canales disponibles de Cabletica y Movistar TV.

CABLEOPERADORES CANALES TV Cabletica – Canal 40 y Canal 747 (HD) Movistar TV – Canal 170 (SD) y Canal 234 (HD)