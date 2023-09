“Sex Education” es la exitosa serie de Netflix que mantuvo enganchada a la audiencia a lo largo de cuatro temporadas. Si bien, cada uno de los personajes jugó un papel importante, el que tuvo un rol predominante fue sin lugar a duda Otis Milburn, papel que fue interpretado por Asa Butterfield.

Debido al rol que cumple en la trama, ya que se encarga de absolver las dudas respecto a la sexualidad de sus compañeros, te contamos quién es y varios datos del actor que le da vida en la ficción.

¿QUIÉN ES ASA BUTTERFIELD?

Asa Butterfield es un actor británico que ha trabajado en varias películas y series televisivas entre las que destacan “El niño con el pijama de rayas”, “El juego de Ender” y “The Space Between Us”.

Sus padres son Jacqueline Farr y Sam Butterfield. El histrión tiene un hermano de nombre Morgan, que es baterista de la banda inglesa Oats, y dos hermanas menores, Loxie y Marlie.

Aquí tomándose una fotografía con su celular frente al espejo (Foto: Asa Butterfield / Instagram)

A los seis años comenzó a tomar clases de actuación en el Young Actors Theatre, lo que lo llevó a tener papeles menores en el drama televisivo “After Thomas” y la película de 2007 “Son of Rambow”. Posteriormente, desde los diez años, Butterfield asistió a Stoke Newington School, donde además de recibir clases de actuación, se formó en producción de cine y televisión. Asimismo, estudió en Sixth Form: Media Arts & Science College, en Hackney.

Nombre completo: Asa Maxwell Thornton Farr Butterfield

Asa Maxwell Thornton Farr Butterfield Más conocido como: Asa Butterfield

Asa Butterfield Lugar de nacimiento: Londres, Inglaterra

Londres, Inglaterra Nacionalidad: Británico

Británico Cumpleaños: 1 de abril

1 de abril Año de nacimiento: 1997

1997 Edad: 26 años

26 años Instagram: @asabopp

Una fotografía del recuerdo cuando Asa Butterfield llegó al Royal Film Performance Hugo, en Londres, Inglaterra, el 28 de noviembre de 2011 (Foto: Facundo Arrizabalaga / AFP)

Asa Butterfield fue elegido para protagonizar la película “El niño con el pijama de rayas” (2008). Su inocencia frente a los otros menores que estaban en el casting convenció al productor David Heyman y el director Mark Herman. Debido a que él sabía poco del Holocausto, ayudó para quedarse con el papel principal.

Tras ello, ha trabajado en varias producciones televisivas como “Merlín” (2008-2009), “Thunderbirds Are Go” (2017) y la exitosa serie “Sex Education” (2019-2023). Asimismo, formó parte del elenco de “The Boy in the Striped Pyjamas” (2008), “Nanny McPhee and the Big Bang” (2010), “Hugo” (2011), “Ender’s Game” (2013), “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” (2016), “The House of Tomorrow” (2017), “Time Freak” (2018), entre otros.

Asa Butterfield fue galardonado dos veces en 2011. Una en Las Vegas Film Critics Society Award en la categoría Mejor actor joven y otra en Saturn Award por Mejor interpretación-Actor joven.

Asa Butterfield posa después de llegar para asistir al estreno mundial de "Sex Education - Season 2" de Netflix en Londres el 8 de enero de 2020 (Foto: Tolga Akmen / AFP)

En 2013, Asa cocreó junto a su padre una aplicación para iPad llamado Racing Blind, tal como lo contó en entrevista a Usa Today. “Si estás buscando un juego divertido y entretenido para jugar con tus hijos, familiares y amigos, ¡debes descargar Racing Blind! 5 estrellas”, se lee en la descripción que le da App Store.

Un dato que todos quiere saber es si tiene pareja. Cuando terminó la temporada 2 y durante toda la entrega 3 de “Sex Education”, muchos seguidores de la serie se preguntaron si Asa Butterfield y Mimi Keene (Ruby) habían iniciado un romance fuera de los sets de grabación, algo que jamás fue confirmado y quedaron en simples sospechas. Por el momento, se desconoce si el actor tiene pareja.