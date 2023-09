La serie “Sex Education” de Netflix se despide de las pantallas con su temporada 4. Así, le decimos adiós a los personajes de Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa y compañía. Ellos regresan una vez más a las pantallas, junto a un nuevo grupo de intérpretes. ¿Quieres conocer a los actores de los últimos capítulos? En esta nota, te presentamos la guía de reparto (cast guide) de la producción.

Vale precisar que el show fue creado por Laurie Nunn y se lanzó por primera vez en 2018, llamando la atención del público debido a su peculiar premisa: ¿Qué pasaría si el hijo de una terapeuta decide abrir una clínica de terapia sexual en la escuela?

Muchas cosas han pasado desde entonces. Resulta que, en la cuarta temporada de la serie de Netflix, Moordale ha cerrado y los estudiantes sufren un choque cultural en su nueva escuela, Cavendish Sixth Form College.

Esta institución es un lugar increíblemente progresista que da prioridad a cosas como la sostenibilidad y el yoga diario en el jardín comunitario. ¿Nuestros protagonistas podrán sobrevivir a los últimos obstáculos que se enfrenten?

Teniendo en cuenta que Simone Ashley, Tanya Reynolds y Patricia Allison abandonaron la serie, debes saber también que nuevos personajes se unieron al programa. Conócelos, a continuación.

ACTORES Y PERSONAJES DE “SEX EDUCATION” - TEMPORADA 4

1. Asa Butterfield como Otis Milburn

Otis Milburn es el protagonista de la historia, quien debe lidiar con el hecho de que Cavendish College tiene su propia terapeuta sexual estudiantil. En esta temporada, lo veremos extrañar mucho a Maeve, quien estudia en Estados Unidos.

El actor que lo interpreta es Otis Milburn, famoso por “The Boy in the Striped Pajamas”, “Hugo” y “Ender’s Game”.

2. Gillian Anderson como Jean Milburn

Jean es la madre de Otis. Tras sufrir un parto complicado, ahora debe enfrentarse al reto de conectar con su hija recién nacida. La actriz que le da vida al personaje es Gillian Anderson, icónica estrella de proyectos como “The X-Files”, “The Last King of Scotland” y “The Fall”.

3. Ncuti Gatwa como Eric Effiong

Eric es el mejor amigo de Otis, quien es invitado a unirse al grupo de chicos populares del Cavendish College. Es interpretado por Ncuti Gatwa, reconocido por “Barbie”, “The Last Letter from Your Lover” y “Stonemouth”.

4. Emma Mackey como Maeve Wiley

Tras dejar Moordale, Maeve vive su sueño en Estados Unidos. No obstante, extraña a Otis y a los amigos que dejó en su tierra natal. Emma Mackey también ha sido parte de los elencos de “Emily”, “Eiffel” y “Barbie”.

5. Thaddea Graham como Sarah “O” Owen

“O” es uno de los nuevos personajes del programa. Ella dirige la clínica de terapia sexual en el Cavendish College y, si bien es muy empática, no tiene un grupo de amigos. La actriz que la interpreta es Thaddea Graham, quien tiene los títulos “The Irregulars” y “Redemption” en su filmografía.

6. Dan Levy como Thomas Molloy

Thomas Molloy es un reconocido autor que se desempeña como un maestro poco convencional. Tiene a Maeve como una de sus alumnas. El actor Dan Levy también ha sido parte de los elencos de “Happiest Season”, “Schitt’s Creek” y “Cyberstalker”.

7. Alexandra James como Aisha

La actriz Alexandra James se pone en la piel de Aisha, una de las integrantes de Coven (el grupo popular de Cavendish). Es una persona sorda, obsesionada con el tarot y la astrología.

8. Anthony Lexa como Abbi

Abbi es la líder de Coven y la “abeja reina” de Cavendish. Es trans, segura de sí misma y encantadora. Es interpretada por Anthony Lexa.

9. Felix Mufti como Roman

Roman y Abbi conforman la pareja más popular de Cavendish. Él es transmasculino y proviene de una familia rica que lo apoya incondicionalmente.

10. Lisa McGrillis como Joanna

Joanna es la hermana menor de Jean y tía de Otis. Si bien es una persona divertida y cariñosa, vive negando por completo su traumático pasado.

La actriz que la interpreta es Lisa McGrillis, famosa por “Somewhere Boy”, “The Pass” e “Inspector George Gently”.

Otros actores y personajes de la temporada 4 de “Sex Education”:

Connor Swindells como Adam Groff, exnovio de Eric . Él cambió su educación convencional por un trabajo entrenando perros.

exnovio de . Él cambió su educación convencional por un trabajo entrenando perros. Mimi Keene como Ruby Matthews, la alumna más popular en Moordale. Ahora debe lidiar con su realidad en Cavendish , mientras cuida de su padre con esclerosis múltiple.

la alumna más popular en Moordale. Ahora debe lidiar con su realidad en , mientras cuida de su padre con esclerosis múltiple. Aimee Lou Wood como Aimee Gibbs, la mejor amiga de Maeve y uno de los personajes más leales del show.

la mejor amiga de y uno de los personajes más leales del show. George Robinson como Isaac Goodwin, el antiguo amor de Maeve que tiene la esperanza de seguir una carrera como artista.

el antiguo amor de que tiene la esperanza de seguir una carrera como artista. Kedar Williams-Stirling como Jackson Marchetti, quien podía haber sido campeón olímpico de natación si su ansiedad no se descontrolaba.

quien podía haber sido campeón olímpico de natación si su ansiedad no se descontrolaba. Dua Saleh como Cal, quien quiere seguir siendo amigo de su ex Jackson y empieza a sentir algo por Aisha.

quien quiere seguir siendo amigo de su ex y empieza a sentir algo por Chinenye Ezeudu como Viv, una superestrella intelectual increíblemente ambiciosa. Es la mejor amiga de Jackson .

una superestrella intelectual increíblemente ambiciosa. Es la mejor amiga de . Alistair Petrie como Michael Groff, el padre de Adam y el ex director de la escuela secundaria Moordale .

el padre de y el ex director de la escuela secundaria . Samantha Spiro como Maureen Groff, la madre de Adam y expareja de Michael.

¿CÓMO VER LA CUARTA TEMPORADA DE “SEX EDUCATION”?

“Sex Education 4″ se estrena en Netflix el jueves 21 de septiembre del 2023. Para ver la última temporada de la serie, solo necesitas una suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este enlace.