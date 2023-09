Ben Affleck y Jennifer Garner han protagonizado un momento íntimo en el auto del actor el viernes 15 de setiembre. De acuerdo a Page Six, los exesposos se reunieron por su hija Seraphine, quien se encontraba en el asiento de copiloto. Mientras que los actores estaban muy juntos en el asiento del conductor. Pero eso no fue todo lo que mostraron las fotografías. En una instantánea se ve que Affleck apoya tiernamente su cabeza en el hombro de Garner, mientras cierra los ojos. ¿Qué habrá pensado Jennifer Lopez de estas imágenes?

Esa es la pregunta que ha surgido entre los usuarios de la red. Affleck y Garner tienen tres hijos en común y mantuvieron una relación de 13 años. El también director tiene una relación con JLo y parece que nada puede perturbar su relación, incluso un acercamiento entre los que fueron pareja.

Otros seguidores de las celebridades han explicado que la relación de Ben y Jennifer es la mejor en mucho tiempo y que mantienen un trato cálido por el bien de sus hijos. Eso explicaría el gesto de Affleck con su exesposa.

Fuentes de Daily Mail, en una nota de junio, explicaron que las estrellas han trabajado por ser la mejor versión de padres para sus tres hijos y que Garner aprueba la relación de su ex con la cantante. En ese punto de opiniones divididas, algunos han recordado cómo inició la historia de amor de Affleck y Garner. Aquí te la contamos.

¿CÓMO INICIÓ LA HISTORIA DE AMOR ENTRE BEN AFFLECK Y JENNIFER GARNER?

La historia de amor entre Ben Affleck y Jennifer Garner comenzó en el rodaje de la película “Pearl Harbor” (2000) y se consolidó en “Daredevil” (2002). Sin embargo, no fue ahí cuando empezaron a salir, sino en 2004, después de que el actor se separara de Jennifer López y la actriz se divorciara de Scott Foley.

Esto lo contó el mismo Affleck en una entrevista a Playboy en 2017. Dijo que se terminaron de enamorar en el citado filme de superhéroes. Los rumores se confirmaron en 2005, cuando la pareja se casó en una boda privada. Violet nació el mismo año y luego vinieron Seraphina y Samuel en 2009 y 2012, respectivamente.

La relación, en ese entonces, tuvo varios momentos tensos e, incluso, hubo supuestas filtraciones de que Affleck le habría sido infiel a Garner con una niñera, lo que el también director negó posteriormente.

Los paparazzis, además, iban detrás de la vida cotidiana de la pareja, con el fin de tener imágenes de lo que ya se comentaba en la prensa: el problema del actor con el alcohol. Y, hasta casi el final del matrimonio, se difundieron instantáneas del complicado momento de Affleck con su adicción y de Garner como parte de su vida.

Ben Affleck y Jennifer Garner en un evento público (Foto: AFP)

¿POR QUÉ SE DIVORCIARON BEN AFFLECK Y JENNIFER GARNER?

Ben Affleck y Jennifer Garner se divorciaron porque “se habían alejado”, según la declaración que dio el actor a The Howard Stern Show en 2021. El actor de Batman descartó que haya sido por una infidelidad con una niñera, una versión que también dio Garner en 2016 a Vanity Fair.

“Habíamos estado separados durante meses antes de que oyera hablar de la niñera. Ella no tuvo nada que ver con nuestra decisión de divorciarnos. Ella no era parte de la ecuación. ¿Mal juicio? Sí”, manifestó la actriz al citado medio.

Affleck también negó que haya culpado a su exesposa de su alcoholismo y que, en realidad, no se había entendido sus palabras. En The Howard Stern Show, durante 2021, dijo que si hubiera seguido bebiendo si continuaba su matrimonio y que “eso fue parte de por qué comencé a beber alcohol, estaba atrapado”. Declaraciones por las que recibió muchas críticas.

En 2023, aclaró a The Hollywood Reporter que la prensa sesgó su declaración para hacer una controversia. “Para ser claros, mi comportamiento es enteramente mi responsabilidad. El punto que estaba tratando de señalar era triste. (...) Fue el New York Post el que deliberadamente lo caracterizó erróneamente para convertirlo en un cebo para hacer clic, y todos los demás lo recogieron, y no importó cuántas veces dije: ‘No me siento así. Te lo digo, no culpo a mi ex esposa por mi alcoholismo’. Es difícil. Pero de todos modos, (Jennifer López) me dice hoy: ‘Relájate, sé tú mismo’”, declaró Affleck.