La noche del 23 de enero se estrenó la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, dejándonos grandes momentos como los ingresos sorpresas de Aleska Génesis y Christian Estrada. No sólo ello, pues los dilemas que planteó ‘La Jefa’ a algunos participantes puso en apuros a varios. Dejando de lado, lo que ocurrió en cada presentación, no podemos olvidar los looks de las habitantes que deslumbraron a muchos, por ello te mostramos cuáles resaltaron.

Cabe señalar que no sólo nos enfocaremos en las celebridades que vivirán alejadas del mundo y siendo vigiladas, también en las invitadas de lujo a la casa más famosa de la televisión hispana.

MIRA LOS LOOKS MÁS DESTACADOS DEL ESTRENO DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″

A continuación, seis looks que deslumbraron en el programa de estreno de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”.

SHEYNNIS PALACIOS

La mujer más hermosa del universo en en "La casa de los famosos" posando para sus redes sociales (Foto: Sheynnis Palacios / Instagram)

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, llegó a “La casa de los famosos” para hacer el brindis con los habitantes, una vez que estos ingresaron al reality. Ella deslumbró con un vestido negro de Victor & Jesse, el cual era de corte sirena largo. Lucía con su clásico cabello corto en un estilo ondeado y su labial rojo.

MADISON ANDERSON

La modelo estadounidense-puertorriqueña en el set de "La casa de los famosos", a donde llegó para hacer un tour del espacio que habitarían las celebridades (Foto: Madison Anderson / Instagram)

La ganadora de la tercera temporada de “La casa de los famosos”, Madison Anderson, llegó al reality para mostrarnos el interior de la famosa casa, que llevará al límite a varias celebridades. Ella estuvo con vestido strapless adornado con flores de Victor & Jesse.

ALESKA GÉNESIS

La influencer luce espectacular minutos antes de ingresar a "La casa de los famosos 4". Aquí con un vestido que enamora (Foto: Aleska Génesis / Instagram)

Aleska Génesis fue presentada como el último ingreso del programa de Telemundo. Ella llegó cuando casi todos los famosos habían ingresado a la casa, además de sorprender con su presencia contó lo que había vivido en México tras ser detenida. Ella lució un vestido rosa adornado con flequillos de cristales.

ARIADNA GUTIÉRREZ

La colombiana es una de las 23 personas que integran "La casa de los famosos 4". Aquí con vestido en la gala de estreno (Foto: Ariadna Gutiérrez / Instagram)

Ariadna Gutiérrez, primera finalista de Miss Universo 2015, ingresó al programa de Telemundo para deslumbrar no sólo con su belleza, también con su look, ya que lució vestido negro ceñido a su cuerpo que tenía descubierta toda su espalda. Sin duda, la colombiana enamoró a miles de televidentes.

JULIA GAMA

La brasileña volvió un rato a "La casa de los famosos" para hablar de lo que espera de esta entrega. Lució divina en el estreno (Foto: Julia Gama / Instagram)

Julia Gama llegó acompañada de su novio Rafael Nieves, ambos exparticipantes del exitoso formato, al estreno de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”. La modelo brasileña lució un jumpsuit rosa intenso de Benito Santos.

MARIPILY RIVERA

La boricua con su look que impactó a todos en el estreno de "La casa de los famosos 4" (Foto: Maripily Rivera / Instagram)

Maripily Rivera hizo honor a la descripción que le hizo Telemundo cuando la presentó como una de las habitantes confirmadas en el reality: “Tremenda bomba boricua”. Sí, la actriz, modelo y presentadora puertorriqueña llegó con vestido amarillo que dejó boquiabierto no sólo al conductor Nacho Lozano, de seguro también al público. su prenda dejaba ver su tonificada figura.