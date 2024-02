Una nueva rivalidad se desató en “La casa de los famosos”, el reality de Telemundo que empieza a sentir la tensión de los casi dos meses de convivencia. En esta ocasión, fue Cristina Porta la que inició una dura discusión con sus compañeros al notar que fue nominada.

Y es que, a pesar de solo tener un mes y medio de competencia, el reality de Telemundo ha tenido más de una polémica, como la pelea de Lupillo Rivera y Alfredo Adame o el acoso de Maripily Rivera al cantante regional.

La periodista española se sintió traicionada tras ser nominada en "La casa de los famosos 4" (Foto: Cristina Porta / Instagram)

CRISTINA PORTA Y LA PELEA CON SUS COMPAÑERAS

Luego de la Gala de Nominación, los ánimos no tardaron en encenderse, siendo Cristina Porta la primera en caer ante la ira por la sentencia y enfocándose en “La bebeshita”, a la que acusó de ponerla en contra de los participantes del cuarto tierra para que votaran por ella.

“Me quejo de que venga a meterme contra Tierra, me has mentido”, le reclamó la periodista y publicista española.

Como se recuerda, en la última semana, los cuartos agua y fuego han establecido una pequeña alianza, la cual es conocida por los fanáticos del show como Fuagua, y en la que parece que no se nominarán, algo que no pasó con Porta.

“No me tiraron de allá (cuarto Tierra), me tiraron de acá (Fuagua), pero me la pelan. Estoy tan tranquila con la decisión que he tomado de los falsos de m…”, disparó.

Por su parte, La Bebeshita intentó calmar los ánimos, pese a las acusaciones de Cristina, asegurando que ella estaba de su lado y que la ha ayudado con consejos para que se mantenga en el programa.

“Todo el tiempo te he estado apoyando. No confíes en todos”, le gritó la presentadora de TV Azteca, deslizando que sería Maripily Rivera la persona que está en contra de la española.

LA PELEA DE LA BEBESHITA Y MARIPILY RIVERA

La tensión no quedó allí, sino que instantes después, cuando todo parecía solucionado con Cristina Porta, otra discusión surgió: esta vez entre La Bebeshita y Maripily Rivera, las cuales llegaron a golpear la mesa para expresar su furia.

Luego de varios gritos, la influencer encaró a la empresaria y le pidió que se tranquilizara, aunque con un duro comentario. “Pareces loca. Pensamos que eras buena persona”, le dijo la peliazul.

Pese a que la conductora le indicó a sus compañeros que Maripily no está a gusto en el cuarto tierra, la cubana dejó en claro que era una persona leal. “Yo apoyaré a mi equipo, aunque me traicionen”, indicó Rivera.

Fue ahí que La Bebeshita, en una arranque de molestia, golpeó la mesa en la que la cubana se encontraba cocinando, mientras se iba gritando “me vale”, dejando atrás la pelea.