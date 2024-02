“La casa de los famosos 4″ empieza a tener us primeras polémicas a poco más de una semana desde su estreno, esto se debe a que Lupillo Rivera, Thalí García y Maripily Rivera han protagonizado un triángulo amoroso, en el que solo uno terminará lastimado.

El acercamiento entre el “Toro del corrido” y la empresaria puertorriqueña se ha vuelto más estrecha al pasar los días, aunque esto parece incomodar al mexicano, debido a que pasaron de compartir una de las camas del cuarto tierra a un tenso trato.

Sin embargo, las celebs de Estados Unidos han mostrado sus diferencias con Thalí García, a la que llegaron hacer llorar durante sus interacciones del reality de Telemundo.

La empresaria puertorriqueña ha protagonizado más de una polémica en "La casa de los famosos 4" (Foto: Maripily Rivera / Facebook)

LA PELEA DE MARIPILY RIVERA Y THALÍ GARCÍA

En los últimos días, la empresaria puertorriqueña y la actriz mexicana han protagonizado polémicos segmentos debido al temperamento de ambas, lo cual las ha llevado a una intensa discusión.

Todo inició cuando Maripily Rivera se acercó a Thalí García a reclamarle por unos supuestos comentarios que esta última realizó en su contra. “No hables cuando la gente no está de frente”, indicó la boricua.

Mientras que la mexicana aseguraba que no había dicho absolutamente nada, su rival de turno no dudó volver a levantarle la voz. “Cállate la boca y espera que la gente esté de frente”, añadió.

De hecho, las mujeres de la casa parecen haber iniciado una campaña contra Thali García, que soporta un dura presión que la ha llevado a las lágrimas debido a las burlas.

LUPILLO RIVERA “ACOSADO” POR MARIPILY RIVERA

En la última semana, “El toro del corrido” se ha robado la atención de los seguidores del reality gracias a sus curiosos comentarios, incluyendo los sentimentales momentos con Maripily Rivera, los cuales parecen no haber caído bien en el cantante.

“¿Creen que allá afuera en el mundo dicen que Maripily y yo tuvimos algo que ver?”, preguntó el hermano de Jenny Rivera, quien desde hace algunos días viene marcando distancia de la boricua. “Yo les dije que esta mujer al séptimo día se iba a estar loca… la mujer despechada es más peligrosa que una mujer despreciada”, añadió.

Ante esto, Thali García, que se ha vuelto incondicional del exnovio de Belinda, no dudó en reconfortarlo ante la evidente incomodidad que le producía la situación.

“No, no Lupillo, tú has sido un caballero, lo has dejado claro muchas veces, saben que es jugueteo”, expresó.

Desde insinuaciones, abrazos en ropa de baño y hasta escenas de celos cuando interactúa con sus compañeras, la situación ha ido escalando entre ambos participantes.

“La verdad sí anda mal. Maripily, anda muy intensa”, admitió Lupillo en conversación con Leslie Gallardo, descartando un acercamiento con la empresaria en el futuro.