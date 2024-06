American director Nick Cassavetes (L) and his mother and leading actress Gena Rowlands pose for a photocall for Cassavetes' new film 'The Notebook' which is being previewed at the 30th Deauville American Film Festival, 05 September 2004. El director estadounidense Nick Cassavetes y su madre y actriz Gena Rowlands posan para la sesión fotográfica de la película "The Notebook", que se estrenó en el 30º Festival de Cine Americano de Deauville, el 5 de septiembre de 2004 (Foto: Jean-Pierre Muller / AFP)