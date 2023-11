Cuando todos creíamos que el éxito musical de Shakira no podría verse manchado, el fisco español nos recuerda que la colombiana podría afrontar hasta 8 años de prisión por evasión de impuestos y demás. No obstante, la intérprete de “TQG” parece tener un arma secreta para no ir a parar a la cárcel.

Todos fuimos testigo de la brutal performance que brindó Shakira en los Latin Grammy celebrados en Sevilla esta última semana. Acompañada de sus hijos Sasha y Milan, la artista de 46 años nos dio una clara muestra del enorme talento que corren por sus sangres barranquilleras.

Shakira y Bizarrap, ganadores de la 'Mejor canción del año' en el Grammy Latino ( Foto: AFP)

Pero, aunque quisiéramos que todo ande bien para Shaki, la realidad nos dice que la autora de “Pies Descalzos” se encuentra en un gran dilema con Hacienda, el fisco de España que solicita orden de prisión para la oriunda de Barranquilla por presunta defraudación de impuestos.

SHAKIRA: ¿REALMENTE PODRÍA IR A PRISIÓN LA COLOMBIANA?

El idilio legal entre el fisco ibérico y la exnovia de Piqué surge por una presunta evasión de impuestas que habría cometido Shakira entre los años 2012 y 2014. Este lunes, la artista tendrá que reunirse con su equipo legal y acudir a la Audiencia de Barcelona para exponer sus descargos por defraudar, aparentemente, 14,5 millones de euros.

En ese sentido, la también expareja de Antonio de la Rúa podría enfrentarse a una condena de 8 años y dos meses de prisión, además de la cuantiosa multa de 23,8 millones de euros, según indica la fiscalía española. Un panorama sombrío para la reciente ganadora del Latin Grammy.

Shakira se encuentra en el ojo de la tormenta (Foto: Shakira / Instagram)

No obstante, la terna de abogados de Shakira ya estaría llegando a un acuerdo con las autoridades de España. Dicho pacto incluye el reconocimiento de la culpa de la colombiana y el pago de una multa sumamente elevada. De tal forma, este proceso le reduciría sustanciosamente su pena, otorgándole apenas 2 años de cárcel.

En todo caso, al ver que Shakira no es reincidente y carece de prontuario legal, esta pena se le reemplazaría por otra forma de pago, tal y cómo sucedió con la megaestrella Lionel Messi.

SHAKIRA: LA ESTRATEGIA DE LA COLOMBIANA PARA EVITAR LA CÁRCEL

Tal argucia liderada por los abogados de Shakira lograría evitar que su patrocinada ingrese a prisión y se eviten las 13 sesiones de juicio previstas para el juicio legal. Vale decir que desde el entorno de la barranquillera aseguran que no hubo delito de defraudación de impuestos, pues entre los años 2012 y 2014 aún no vivía en España.

A pesar de ello, ella opina que las extensas sesiones judiciales y la intensa cobertura mediática, con alrededor de 200 periodistas de unos cincuenta medios mayoritariamente internacionales acreditados, podrían tener repercusiones en su imagen. Por esta razón que se ha buscado el acuerdo, el cual debe ser ratificado en la primera sesión del próximo lunes.

En ese marco, el pacto también podría tener repercusiones en otro proceso legal en el Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat. Se trata de otra denuncia presentada por la Fiscalía, acusándola nuevamente de evadir más de 6 millones de euros en las declaraciones del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2018.

Shakira estaría acompañada de sus hijos en estos momentos (Foto: Shakira / Instagram)

Al parecer, el equipo legal de la cantante supo hacer un pacto con Hacienda (Foto: Shakira / Instagram)

Este supuesto fraude se habría llevado a cabo mediante el uso de una estructura societaria con sede en paraísos fiscales. Es la misma situación que la ha llevado al juicio que comienza el próximo lunes.