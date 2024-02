¡Criticada y hasta odiada! La nominación de Leslie Gallardo en “La casa de los famosos” parece no ser una simple coincidencia. Resulta que la actual pareja de Emilio Osorio se ha convertido en una de las participantes más señaladas del formato de Telemundo. Pero, ¿por qué?

La cuarta temporada de “La casa de los famosos” ha situado en el ojo del huracán a Leslie Gallardo, una de las influencers que hace su aparición en el reality de Telemundo. Pese a que la famosa tiene experiencia previa en la televisión, la audiencia de la casa más famosa del habla hispana no le ha perdonado una acción en particular que tuvo durante la segunda semana del formato.

Leslie Gallardo señaló en el "La casa de los famosos" que extraña a su novio Emilio Osorio (Foto: Leslie Gallardo / Instagram)

El rechazo hacia la mexicana llegó hasta las votaciones, pues Gallardo fue nominada por el público y correría el riesgo de decirle adiós al programa a pocos días de haberse iniciado. Pero, ¿por qué se generó tal rechazo?

¿QUÉ PASÓ CON LESLIE GALLARDO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

Según el portal web de TVyNovelas, la creadora de contenido y actual pareja de Emilio Osorio se ha ganado la antipatía de todos los inquilinos de “La casa de los famosos” y el público debido a las peleas que ha tenido con Thali García. Curiosamente, ella también fue nominada durante estos últimos episodios.

En esa línea, vale aclarar que la joven influencer también tuvo otro show dentro de la casa: dijo sentirse víctima de varias burlas tras romper en llanto porque, de acuerdo a ella, se sentía mal por estar lejos de Emilio Osorio.

La antipatía de los demás participantes no se hizo esperar, y fue Manelyk González quien no dudó en arremeter contra Leslie y aseguró que sin su pareja no es nada: “ga, inventadísima, súper actuada”, aseveró la modelo de 35 años.

Además, Leslie aseguró que deseaba dejar el reality por cuenta propia, pues extrañaba demasiado a su pareja. Sin embargo, la creadora de contenido y ex “Acapulco Shore” no deseaba pagar la multa que toda celebridad debe cancelar en caso deseen dejar el programa por cuenta propia.

DECENAS DE FANÁTICOS RECHAZAN A LESLIE GALLARDO

Tras los últimos hechos que han tenido a Leslie Gallardo como gran protagonista, las redes sociales no tardaron en criticar a la famosa y pidieron su salida del formato. De hecho, decenas de seguidores del reality le vienen recordando que “LCDLF” no es nada parecido a “Acapulco Shore” o “La venganza de los ex”, donde supo brillar la modelo de León.

“Jajajajajaja que buen agarre se van a dar cuando salga Lesly”, “Era poquito hija la destruiste de un hilo”, “Estoy de acuerdo con Manelyk , es horrenda la novia de el hijo de Juan Osorio”, fueron algunos de los comentarios vertidos en redes sociales apuntalando contra Leslie Gallardo.

La creadora de contenido aseguró que se casará con Emilio Osorio (Foto: Leslie Gallardo / Instagram)

Además, varios usuarios en TikTok han observado que Leslie Gallardo ha adoptado una actitud similar a la de su suegra, Niurka Marcos, lo cual ha generado una percepción negativa entre los espectadores del programa.