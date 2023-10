Parece que Shakira no se cansa de las polémicas y las indirectas hacia su exnovio. Tras el éxito de “El jefe”, su más reciente tema junto a Fuerza Regida, la nacida en Barranquilla decidió publicar un pequeño video en sus redes sociales donde deja un clarito mensaje contra Joan Piqué, su exsuegro.

Aunque no ha declarado al respecto ni dado respuesta alguna por el calibre de sus palabras, Shakira sigue generando una gran polémica en sus redes sociales gracias a su colaboración con Fuerza Regida. Basta con ver varias de sus publicaciones para darnos cuenta que la oriunda de Colombia utiliza varias líneas de su canción para dedicárselas a los Piqué-Bernabéu, su exfamilia política.

Shakira y su familia se refieren de una manera muy peculiar a su exsuegro, padre de Gerard Piqué (Foto: Angela Weiss / AFP)

Uno de estos peculiares mensajes que han generado una gran acogida en redes sociales tiene que ver precisamente con aquel encuentro que tuvo con el grupo regional en Malibu. ¡Creénos que es una indirecta con nombre y apellido!

EL GESTO DE SHAKIRA CON LA CANCIÓN “EL JEFE”

La también autora del disco “Pies Descalzos” decidió publicar un pequeño video junto a sus colegas de Fuerza Regida, en donde evidencian su reacción al escuchar el resultado final de “El jefe”.

No obstante, más allá de la reacción de los exponentes norteamericanos y la artista latina, lo que llama verdaderamente la atención fue la parte específica de la canción que Shaki decidió cortar y subir a sus redes sociales. ¿Logras adivinar la línea exacta?

La nueva indirecta de Shakira sigue generando polémica en redes sociales (Foto: Shakira / Instagram)

“...Pero ahí está mi suegro que no pisa sepultura”, se oye cantar a Shakira mientras los cantantes de raíces aztecas tratan de taparle la boca para que no extienda la broma debido al calibre de la letra de la canción.

Como era de esperarse, las reacciones a lo hecho por Shakira fueron muy diversas. Hubo quienes alabaron su soltura y alegría en redes sociales, mientras otros criticaron en demasía la nueva indirecta hacia los padres de su expareja, el empresario Gerard Piqué.

“¡Shakira me encantas! Pero siento que estás perdiendo tu estilo intentando de incursionar en todos los géneros”, “Nunca pensé ver a Shakira cantando música tan fea. Espero esta sea la última canción insultando a Piqué o a su familia”, “Es el abuelo de tus hijos, un poco de respeto”, fueron algunos de los comentarios más llamativos en redes sociales.

Sea como fuere, se ve que Shakira disfruta sus éxitos más recientes. ¡Enhorabuena por tu junte con Fuerza Regida!

EL APODO QUE LE HABRÍA PUESTO SHAKIRA A JOAN PIQUÉ

Luego del lanzamiento de “El jefe”, se conoció que Shakira decidió no guardar nada contra su exsuegro en la citada canción, cuyas letras dicen: “Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura… Tengo un jefe de mierda que no me paga bien/ Yo llego caminando y él en Mercedes Benz/ Me tiene de recluta/ El muy hijo de p***, sí”.

Sin embargo, la también exnovio de Antonio de la Rúa tendría una manera despectiva de referirse a los abuelos de sus hijos, puesto que se difundió la manera en que Shakira llama a Joan Piqué, padre de su exnovio.

Shakira llamaría a su exsuegro de una manera muy despectiva (Foto: Daniel Mihailescu / AFP)

Según la periodista Silvia Taulés, del programa español TardeAR, Shakira y su familia se refieren al papá de Gerard Piqué como ‘El ogro’. “Es un pseudónimo feo. Es una guerra que ni acaba ni va a acabar. Llama a su suegra ‘la bruja’ y a su suegro ‘el ogro’. Ella y su familia, sus hermanos lo llaman así. Lo odia (…). Ella le llama el ogro delante de todo el mundo”, puntualizó.