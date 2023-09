¡Qué viva el amor! Después de su emocionante viaje a Cuba y sus declaraciones de amor, los días idílicos de Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine parecen estar lejos de llegar a su fin. Tanto el rapero de ascendencia mexicana como la exesposa de Anuel AA han vuelto a hacer vibrar las redes sociales con una publicación que sin duda dará mucho de qué hablar entre sus millones de seguidores.

Quien decía que el romance entre Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine era puro marketing estaban equivocados. Basta con darle un vistazo a las recientes publicaciones de la “Chivirika” para darnos cuenta de que la cosa entre los cantantes va muy en serio.

El rapero y Yailin la más viral demuestran en redes sociales que entre ellos solamente hay amor (Foto: Tekashi 6ix9ine / Instagram)

Eso sí, y por si alguien tenía dudas, los colaboradores decidieron demostrar una vez más su amor ante sus más millones de seguidores. ¿Cómo lo hicieron? Pues, con un candente video de ambos estudiando inglés en su propia alcoba.

Como era de esperarse, hubo quienes criticaron el material audiovisual de ambos exponentes del género urbano. ¿Ya lo viste?

LA POLÉMICA FOTOGRAFÍA DE YAILIN LA MÁS VIRAL Y TEKASHI 6IX9INE

Los intérpretes de “Shaka Laka” ya no ocultan su relación ante los medios ni los fanáticos, por lo que decidieron subir a sus historias un peculiar clip aprendiendo inglés desde la comodidad de su cama.

Así, vemos a la nacida en República Dominicana junto a Daniel Hernández, nombre real del rapero, aprendiendo la lengua oficial de Estados Unidos. Eso sí, fueron las clases de idioma lo que menos llamó la atención del video.

Resulta que la también influencer sale desnuda en la parte superior de su cuerpo mientras se halla acostada en la cama. Acto seguido, procede a taparse con una manta de la cama mientras oye la primera lección del rapero estadounidense.

La cantante dominicana ya está aprendiendo inglés a lado de Tekashi 6ix9ine (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

En el clip se oye a la madre de Cattleya decirle a “Danny” al músico mientras se ve el texto “Toy mala” junto a un par de emojis riendo.

Tekashi 6ix9ine, por su parte, mostró una parte de su cara y atina a decir: “primer curso: inglés sin barreras”. Luego, procede a apuntar con el celular a la también modelo mientras se cubría el torso con la manta.

La contestación en inglés de Yailin fue inmediata: “Hi, Danny”, atinó a decir la intérprete de 21 años, a lo que el rapero le contestó en el mismo idioma. “What is your name?”. Finalmente, La Más Viral contestó: “Hi, my name is Yailin”.

Tras estos primeros intercambios, el rapero le preguntó cuál es su país de origen: “Cool! Where you from?”, a lo que la exmujer de Anuel AA respondió: “Dominican Republic”.

En todo el clip que compartió la “Chivirika” se le ve sonriente y disfrutando del momento en el que estaba practicando inglés con su pareja, quien nació en Estados Unidos, pero tiene padres de México y Puerto Rico, razón por la que se puede notar una gran química entre ambos dado sus raíces latinos.

YAILIN LA MÁS VIRAL Y EL PECULIAR BAILE QUE ALBOROTÓ LAS REDES SOCIALES

En otro momento, la nacida en Santo Domingo se animó a presumir su escultural figura a través de un candente video mientras bailaba twerking. Vestida de una pantaloneta ceñida al cuerpo, Yailin dejó demostrado que la sangre latina sigue corriendo por sus venas, aunque esto no haya sido del agrado de todos los internautas.

Como era de esperarse, los pasos de la actual novia de 6ix9ine generaron comentarios de toda índole. “Da pena ajena verla haciendo estas vainas cuando Thalía, la Tañón, y son grandes cantantes, y no hacen estás pende***** para triunfar”; “Esta vieja ya se pasó de vulgar y corriente. Pobre niña el día de mañana que crezca se va a avergonzar de ella”; “¡Vulgar! Lejos de verse sexy es una vulgar”; “Llamándo la atención porque se le está apagando su sonido con 69″; y “¡Qué vulgar es esa mujer! Se cree que con eso ya se ganó el disco de oro que ni canta. Esas caen por su propio peso”, fueron algunos de los mensajes vertidos por los internautas.