Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine estuvieron en el centro de la polémica por presuntamente un caso de agresión; sin embargo, ellos prefirieron dejar atrás los malos comentarios y subieron algunas imágenes en los que aparecen muy cariñosos. El propio cantante se encargó de compartir un clip en sus redes sociales.

Cabe señalar que el supuesto caso de violencia se conoció cuando la popular intérprete de “Chivirika” habría llamado al 911 en República Dominicana acusando al estadounidense de golpearla, aunque no se tiene pruebas para confirmar los rumores.

MÁS FELICES QUE NUNCA: YAILIN LA MÁS VIRAL Y TEKASHI 6IX9INE DEMUESTRAN QUE NO TIENEN PROBLEMAS

Tras algunos días de haberse viralizado la supuesta pelea entre los cantantes a inicios de septiembre de 2023, Tekashi 6ix9ine volvió a sus redes sociales para subir un story en su cuenta de Instagram.

Fue este domingo 10 de septiembre que el rapero realizó una publicación, donde vemos a Yailin acostada en su brazo derecho, él no duda en acariciarle el cabello y rostro con la descripción “Mimiendo”, acompañando el video con algunos emoticones.

El clip del rapero junto a su amada Yailin la más viral (Foto: Tekashi 6ix9ine / Instagram)

Pero esto no fue lo único que subió, ya que también tenía otro clip en el que se ve a la dominicana acostada en la cama cubriéndose parte del rostro con su cabello y enviando un beso, mientras sostiene una videollamada con su pareja; sin embargo, Tekashi decidió borrarlo.

Aunque haya eliminado la otra historia, con esto los novios dejan claro que no tienen ningún problema en su relación; es más, viven momentos felices, por lo que asegurarían que jamás existió algún tipo de agresión.

A esto debemos sumarle el trato que ha tenido el intérprete de “Pa’ ti” con la ex de Anuel AA, a quien no ha dudado en engreír y cumplir todos sus caprichos. No sólo ello, pues la defiende cada vez que la atacan en las redes sociales y ni qué decir del apoyo que le da para impulsar su carrera.