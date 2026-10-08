Conocer los horarios y partidos de las principales ligas deportivas es algo que todos los aficionados del emparrillado al fútbol deben tener en cuenta. Esta semana reúne varias una agenda que combina juegos de NFL, pretemporada de NBA y encuentros de LaLiga y Liga MX. Entre los duelos destacan Ravens–Falcons, Real Madrid–Villarreal CF y Atlas FC–Chivas de Guadalajara. A continuación, te compartimos esta selección que presenta horarios para organizar tu itinerario si vives en Estados Unidos (desde Miami, Houston o Los Ángeles), México, España o el resto de Latinoamérica.

El domingo 11, por ejemplo, Eagles–Jaguars abre la actividad de NFL en Londres a las 9:30 a. m. ET / 7:30 a. m. Tiempo del Centro / 3:30 p. m. horario peninsular. La jornada continúa con más encuentros como el Ravens–Falcons a las 8:20 p. m. ET / 6:20 p. m. Tiempo del Centro / 2:20 a. m. horario peninsular del día siguiente. En NBA, Minnesota visita a Milwaukee el lunes 5 a las 8:00 p. m. ET / 6:00 p.m. Tiempo del Centro / 2:00 a. m. horario peninsular del día siguiente. LaLiga programa FC Barcelona–Getafe y Real Madrid–Villarreal CF para el sábado 10. Por su parte, la Liga MX abre su jornada 11 el viernes 9 con Puebla–León y Tigres–Toluca.

Revisa la agenda del 5 al 11 de octubre incluye partidos de NFL, NBA, LaLiga y Liga MX. Conoce los horarios de los encuentros más importantes. | Imagen referencial creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

NFL: partidos del 5 al 11 de octubre

La Semana 5 de la NFL, del 8 al 11 de octubre, presenta una agenda marcada por los duelos divisionales, el fútbol americano en Londres y partidos que pueden influir en la lucha por los primeros puestos de la temporada regular. Entre los encuentros destacados figuran los enfrentamientos de San Francisco 49ers y Seattle Seahawks, además del choque internacional entre Philadelphia Eagles y Jacksonville Jaguars.

Uno de los partidos más esperados será el de 49ers vs. Seahawks, programado para el domingo 11 de octubre a las 2:25 p. m., hora del centro de México. El enfrentamiento divisional de la NFC Oeste pondrá el foco en dos rivales que buscan consolidar su posición en la conferencia.

La NFL International Series también tendrá protagonismo en Londres, donde Philadelphia Eagles se medirá con Jacksonville Jaguars el domingo 11 de octubre a las 7:30 a. m., hora del centro de México. El encuentro forma parte de la apuesta de la liga por ampliar su presencia internacional y acercar el fútbol americano a los aficionados europeos.

La jornada comenzará con el Thursday Night Football, con Dallas Cowboys frente a Tampa Bay Buccaneers. Además, Kansas City Chiefs y Carolina Panthers tendrán semana de descanso, por lo que no disputarán partidos durante esta fecha.

Fecha Partido Hora del Este (ET) Transmisión en Estados Unidos Lunes 5 Atlanta Falcons vs. New Orleans Saints 8:15 p. m. ESPN Jueves 8 Tampa Bay Buccaneers vs. Dallas Cowboys 8:15 p. m. Prime Video Domingo 11 Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars, en Londres 9:30 a. m. NFL Network Domingo 11 Cincinnati Bengals vs. Miami Dolphins 1:00 p. m. FOX y FOX One Domingo 11 Las Vegas Raiders vs. New England Patriots 1:00 p. m. CBS y Paramount+ Domingo 11 Minnesota Vikings vs. New Orleans Saints 1:00 p. m. FOX Domingo 11 Cleveland Browns vs. New York Jets 1:00 p. m. CBS Domingo 11 Indianapolis Colts vs. Pittsburgh Steelers 1:00 p. m. CBS Domingo 11 Houston Texans vs. Tennessee Titans 1:00 p. m. CBS Domingo 11 New York Giants vs. Washington Commanders 1:00 p. m. FOX Domingo 11 Chicago Bears vs. Green Bay Packers 1:00 p. m. FOX Domingo 11 Denver Broncos vs. Los Angeles Chargers 4:05 p. m. CBS y Paramount+ Domingo 11 San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks 4:25 p. m. FOX y FOX One Domingo 11 Baltimore Ravens vs. Atlanta Falcons 8:20 p. m.* NBC, Peacock Premium y Universo

* El Ravens–Falcons equivale a las 7:20 p. m. en Houston y Chicago y a las 5:20 p. m. en Los Ángeles. La disponibilidad de los partidos regionales de FOX depende de la ubicación del espectador.

NBA: calendario de pretemporada, partidos del 5 al 11 de octubre

La pretemporada de la NBA 2026-27 tendrá una semana de actividad internacional y enfrentamientos destacados del 5 al 11 de octubre, antes del inicio de la temporada regular, previsto para el 20 de octubre. La agenda incluye partidos en Macao y Vancouver, además de duelos entre franquicias que buscan afinar su juego antes del comienzo oficial de la campaña. Para los aficionados en Estados Unidos, será una oportunidad de seguir de cerca a sus equipos y conocer las primeras señales de su rendimiento.

Uno de los eventos centrales será la serie NBA China Games 2026, en la que los Dallas Mavericks se medirán con los Houston Rockets en el The Venetian Arena de Macao. Según el calendario proporcionado, los encuentros están programados para el viernes 9 y el domingo 11 de octubre. La serie llevará el baloncesto de la NBA al público asiático y permitirá observar a ambos equipos durante su preparación para la nueva temporada.

La gira internacional también contempla los NBA Canada Games 2026, con los Toronto Raptors frente a Los Angeles Clippers en Vancouver el sábado 10 de octubre. El partido ampliará la actividad de pretemporada fuera de Estados Unidos y ofrecerá a los seguidores canadienses la oportunidad de ver en acción a dos equipos de la liga antes del arranque de la campaña regular.

En Estados Unidos, uno de los encuentros destacados será el Sacramento Kings vs. Los Angeles Lakers, previsto para el jueves 8 de octubre. El duelo californiano permitirá seguir la preparación de ambas franquicias y evaluar sus primeros ajustes de cara a la temporada 2026-27. Con partidos en Norteamérica y Asia, la pretemporada de la NBA concentrará la atención de los aficionados durante la semana previa al inicio de la campaña oficial.

Fecha Partidos y horarios ET Lunes 5 Memphis en Atlanta — 7:00 p. m.; Phoenix en Detroit — 7:00 p. m.; New York en Philadelphia — 7:00 p. m.; Minnesota en Milwaukee — 8:00 p. m.; Lakers en Sacramento — 10:00 p. m. Martes 6 Brooklyn en Charlotte — 7:00 p. m.; New Orleans en Oklahoma City — 8:00 p. m.; Denver en Utah — 9:00 p. m.; Lakers en Golden State — 10:00 p. m. Miércoles 7 Indiana en Minnesota — 7:00 p. m.; Phoenix en Chicago — 8:00 p. m.; Milwaukee en Oklahoma City — 8:00 p. m.; Orlando en Memphis — 8:00 p. m.; Golden State en Portland — 10:00 p. m. Jueves 8 Boston en Cleveland — 7:00 p. m.; Philadelphia en Brooklyn — 7:30 p. m.; Washington en New York — 7:30 p. m.; New Orleans en Miami — 7:30 p. m.; Atlanta en San Antonio — 8:00 p. m.; Sacramento en Lakers — 10:30 p. m. Viernes 9 Houston vs. Dallas, en Macao — 8:00 a. m.; Memphis en Chicago — 8:00 p. m. Sábado 10 Clippers en Toronto — 6:30 p. m.; Atlanta en Indiana — 7:00 p. m.; Detroit en Washington — 7:00 p. m.; Philadelphia en Boston — 8:00 p. m.; Minnesota en Miami — 8:00 p. m.; Sacramento en Golden State — 8:30 p. m.; San Antonio en Phoenix — 10:00 p. m. Domingo 11 Dallas vs. Houston, en Macao — 6:00 a. m.; Orlando en Cleveland — 6:30 p. m.; Milwaukee en Charlotte — 7:00 p. m.; Chicago en Denver — 9:00 p. m.

Transmisiones identificadas en Estados Unidos

Sacramento–Lakers, jueves 08/10: ESPN2 y ESPN App.

San Antonio–Phoenix, sábado 10/10: ESPN y ESPN App.

Orlando–Cleveland, domingo 11/10: ESPN y ESPN App.

Chicago–Denver, domingo 11/10: ESPN y ESPN App.

LaLiga: jornada 8 del 9 al 11 de octubre

La Jornada 8 de LaLiga 2026-27 se disputará del viernes 9 al domingo 11 de octubre, con varios encuentros que pueden influir en la clasificación de la Primera División de España. Entre los partidos más destacados aparecen los compromisos del FC Barcelona y el Real Madrid, además de la visita del Atlético de Madrid al Alavés. La fecha también ofrecerá duelos importantes para los equipos que buscan escalar posiciones antes de la siguiente pausa del calendario.

El FC Barcelona se enfrentará al Getafe el sábado 10 de octubre a las 6:30 p. m., hora de España, en un partido en el que buscará sumar puntos para mantenerse en la pelea por el liderato. Ese mismo día, el Real Madrid recibirá al Villarreal a las 9:00 p. m. en el Santiago Bernabéu, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada por la exigencia del rival y el impacto que puede tener en la tabla.

La programación del sábado también incluye el Alavés vs. Atlético de Madrid, un compromiso en el que el conjunto rojiblanco intentará sumar fuera de casa. El domingo, la atención se trasladará a otros enfrentamientos de la fecha, incluido el Real Betis vs. Osasuna, con puntos importantes en juego para ambos clubes.

Con partidos repartidos durante tres días, la Jornada 8 de LaLiga ofrece una nueva oportunidad para que los principales aspirantes al título marquen diferencias y para que otros equipos mejoren su posición en la clasificación. Los horarios corresponden a la hora peninsular española; los aficionados en Estados Unidos deberán considerar la diferencia horaria según su ciudad.

Fecha Partido Hora del Este (ET) Horario Peninsular Viernes 9 Málaga vs. Espanyol 3:00 p. m. 21:00 Sábado 10 Rayo Vallecano vs. Athletic Club 8:00 a. m. 14:00 Sábado 10 Alavés vs. Atlético de Madrid 10:15 a. m. 16:15 Sábado 10 FC Barcelona vs. Getafe 12:30 p. m. 18:30 Sábado 10 Real Madrid vs. Villarreal CF 3:00 p. m. 21:00 Domingo 11 Elche vs. Celta 8:00 a. m. 14:00 Domingo 11 Real Sociedad vs. Deportivo 10:15 a. m. 16:15 Domingo 11 Betis vs. Osasuna 12:30 p. m. 18:30 Domingo 11 Racing vs. Valencia 3:00 p. m. 21:00 Lunes 12* Levante vs. Sevilla 3:00 p. m. 21:00

* El Real Madrid–Villarreal CD corresponde a las 2:00 p. m. en Houston y a las 12:00 p. m. en Los Ángeles. Aunque este bloque recoge los encuentros del viernes al domingo, la jornada 8 se extiende hasta el lunes 12, fuera del período de esta guía.

La NFL, NBA, LaLiga y Liga MX concentran una nueva semana de partidos. Revisa los horarios y principales encuentros del 5 al 11 de octubre. | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT / Composición GEC

Liga MX: jornada 11 del Apertura 2026

La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX marca el regreso del fútbol mexicano tras la pausa por los compromisos de la Selección Mexicana. La fecha presenta duelos clave en la lucha por los puestos de liguilla, con el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, el enfrentamiento entre América y Monterrey y el choque de Tigres contra Toluca. La actividad se extenderá del viernes 9 al domingo 11 de octubre, con partidos que pueden mover la clasificación del torneo.

Uno de los encuentros más esperados será el Atlas vs. Chivas, correspondiente al Clásico Tapatío, que se disputará el sábado 10 de octubre a las 7:00 p. m. en el Estadio Jalisco. El Guadalajara buscará sumar puntos para mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que Atlas intentará aprovechar su condición de local en uno de los partidos de mayor rivalidad del fútbol mexicano.

La jornada también tendrá un duelo especial para el América, que celebrará su 110 aniversario frente a Monterrey el sábado 10 de octubre a las 9:00 p. m. en el Estadio Banorte. Más allá del contexto conmemorativo, ambos equipos afrontarán un partido importante para sus aspiraciones de avanzar directamente a la liguilla, por lo que el resultado puede tener consecuencias en la clasificación.

La lucha por los primeros puestos también estará marcada por el Tigres vs. Toluca, programado para el viernes 9 de octubre a las 9:00 p. m. Por su parte, Pumas y Cruz Azul se enfrentarán el domingo 11 de octubre a las 7:15 p. m. en Ciudad Universitaria, en un choque entre dos clubes protagonistas del fútbol mexicano. La programación reúne rivalidades históricas y partidos determinantes en el tramo decisivo del Apertura 2026.

Fecha Partido Hora del Centro de México Hora del Este (ET) Viernes 9 Puebla vs. León 19:00 9:00 p. m. Viernes 9 Tigres vs. Toluca 21:00 11:00 p. m. Sábado 10 Juárez vs. Tijuana 17:00 7:00 p. m. Sábado 10 Querétaro vs. Atlante 17:00 7:00 p. m. Sábado 10 Atlas vs. Chivas 19:00 9:00 p. m. Sábado 10 América vs. Monterrey 21:10 11:10 p. m. Domingo 11 Atlético de San Luis vs. Santos 17:00 7:00 p. m. Domingo 11 Pachuca vs. Necaxa 17:10 7:00 p. m. Domingo 11 Pumas vs. Cruz Azul 19:15 9:15 p. m.

Para la comunidad mexicana en Estados Unidos, Tigres–Toluca comienza a las 10:00 p. m. en Houston y Dallas y a las 8:00 p. m. en Los Ángeles. Los canales publicados en las guías mexicanas corresponden a ese mercado; no permiten asegurar qué plataforma ofrecerá cada encuentro en territorio estadounidense.

Canales anunciados para Estados Unidos

Partido Transmisión anunciada en EE. UU. Puebla vs. León TUDN, tudn.com y app de TUDN Tigres vs. Toluca Fox Deportes Juárez vs. Tijuana Fox Deportes Querétaro vs. Atlante ViX Atlas vs. Chivas Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN América vs. Monterrey Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN Atlético de San Luis vs. Santos ViX Pachuca vs. Necaxa TUDN, tudn.com y app de TUDN Pumas vs. Cruz Azul Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN