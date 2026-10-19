Los residentes de Florida deberán atrasar sus relojes una hora el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando termine el horario de verano (Daylight Saving Time) y comience nuevamente el horario estándar. El ajuste se realizará a las 2:00 a. m., cuando los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m. La medida alcanzará a ciudades como Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y Tallahassee, además de las localidades del oeste del estado que utilizan la hora Central. Florida tiene dos zonas horarias, por lo que la referencia local depende del lugar de residencia. El cambio también adelantará el amanecer y el anochecer según el reloj, un aspecto que conviene considerar al organizar los desplazamientos, los turnos laborales y las actividades del fin de semana.

¿Cuándo y a qué hora cambia el horario en Florida en 2026?

El cambio de horario en Florida está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., hora local de cada zona, los relojes deberán retroceder 60 minutos hasta la 1:00 a. m.

Con este ajuste, el estado dejará atrás el horario de verano y regresará al horario estándar. La hora oficial que se aplicará después dependerá de la zona horaria correspondiente: la mayor parte de Florida utilizará el horario estándar del Este (Eastern Standard Time, EST), mientras que el sector occidental del Panhandle regresará al horario estándar Central (Central Standard Time, CST).

Dato Información Fecha del cambio Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m., hora local Qué debes hacer Atrasar el reloj una hora Hora después del ajuste 1:00 a. m. Zona del Este Eastern Standard Time (EST) Zona Central Central Standard Time (CST) Próximo cambio previsto Domingo 14 de marzo de 2027

La madrugada tendrá una particularidad: la hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá. Por eso, quienes trabajen durante la noche o tengan compromisos programados en ese intervalo deberían comprobar los horarios y las instrucciones correspondientes.

¿Qué ciudades de Florida cambian la hora y en qué zona horaria se encuentran?

Aunque todo Florida realiza el ajuste estacional, el estado no tiene una única hora local durante todo el año. La mayor parte de su territorio pertenece a la zona del Este, mientras que varias localidades del oeste del Panhandle utilizan la zona Central.

La siguiente tabla permite identificar la zona horaria de algunas de las principales ciudades y localidades del estado.

Ciudad o localidad Zona horaria Ajuste del 1 de noviembre Miami Este Atrasar una hora Orlando Este Atrasar una hora Jacksonville Este Atrasar una hora Tampa Este Atrasar una hora Tallahassee Este Atrasar una hora West Palm Beach Este Atrasar una hora Port St. Joe Este Atrasar una hora Pensacola Central Atrasar una hora Panama City Central Atrasar una hora Wewahitchka Central Atrasar una hora

La diferencia entre las dos zonas horarias se mantiene después del cambio: cuando en Miami sean las 8:00 a. m., en Pensacola serán las 7:00 a. m.

Hay una particularidad geográfica que conviene tener presente. El condado de Gulf está dividido entre las zonas del Este y Central, por lo que no todas sus localidades siguen el mismo horario. Si resides en esa área o viajas por el Panhandle, comprueba la hora correspondiente a tu localidad específica.

¿Cómo afectará el cambio de horario a los residentes de Florida?

El ajuste no modifica la zona horaria de las ciudades, pero sí cambia la relación entre la hora oficial y la luz natural. En términos generales, amanecerá y anochecerá más temprano según el reloj que durante el horario de verano.

Estas son las principales consideraciones para organizar la jornada:

Trabajo y desplazamientos: quienes salen temprano de casa tendrán más luz por la mañana, aunque la tarde oscurecerá antes.

quienes salen temprano de casa tendrán más luz por la mañana, aunque la tarde oscurecerá antes. Viajes por carretera: al desplazarte entre Miami, Tallahassee y las localidades del Panhandle, revisa la hora local, especialmente si cruzas de una zona horaria a otra.

al desplazarte entre Miami, Tallahassee y las localidades del Panhandle, revisa la hora local, especialmente si cruzas de una zona horaria a otra. Reuniones y citas: comprueba las alarmas y los calendarios digitales si tienes compromisos durante la madrugada o coordinas actividades con otros estados.

comprueba las alarmas y los calendarios digitales si tienes compromisos durante la madrugada o coordinas actividades con otros estados. Turnos nocturnos: la hora entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá. Los empleadores y trabajadores deben tener en cuenta esta circunstancia al registrar las horas laboradas.

la hora entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá. Los empleadores y trabajadores deben tener en cuenta esta circunstancia al registrar las horas laboradas. Actividades al aire libre: si practicas deporte, conduces o trabajas fuera de casa al final de la tarde, considera que dispondrás de menos luz natural a esa hora.

El cambio es especialmente relevante para quienes tienen horarios rotativos, trabajan de noche o deben desplazarse entre localidades con distintas referencias horarias.

¿Cómo y cuándo debes ajustar los relojes en Florida?

Lo más práctico es revisar los dispositivos el sábado 31 de octubre, antes de acostarte. Los teléfonos inteligentes, las computadoras y la mayoría de los relojes inteligentes conectados suelen actualizarse automáticamente si tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas.

Sin embargo, algunos aparatos domésticos y relojes configurados manualmente pueden necesitar un ajuste.

Dispositivo ¿Cambia automáticamente? ¿Qué debes hacer? iPhone y Android Generalmente sí Verificar que la hora automática esté activada Computadoras Windows y Mac Generalmente sí Comprobar la zona horaria y la sincronización Relojes inteligentes Generalmente sí, si están conectados Revisar la sincronización con el teléfono Relojes de pared y despertadores Normalmente no Atrasar una hora manualmente Relojes de automóviles Depende del modelo Comprobar la hora del tablero Hornos y microondas Depende del modelo Corregir la pantalla si no cambia sola

Si tienes un vuelo, una cita médica o un compromiso laboral el domingo, revisa la hora indicada en tu calendario y confirma la zona horaria del destino. También puedes atrasar los relojes manuales antes de acostarte para comenzar el domingo con la hora correcta.

¿Cuándo vuelve el horario de verano en Florida en 2027?

El próximo cambio de horario está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando Florida volverá al horario de verano.

En esa ocasión, el ajuste será el contrario al de noviembre: a las 2:00 a. m., los relojes deberán adelantarse hasta las 3:00 a. m. Esto significa que esa madrugada tendrá una hora menos.

Hasta que entre en vigor una norma que modifique el calendario actual, Florida continuará aplicando los cambios estacionales previstos por el sistema federal.

¿Se eliminará el cambio de horario en Florida con la Sunshine Protection Act?

Por ahora, el cambio de noviembre sigue vigente. La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) propone establecer el horario de verano como horario permanente en Estados Unidos, con el objetivo de eliminar los cambios estacionales.

La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra. El 15 de julio, el proyecto fue remitido al Senado y enviado al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte, según el registro legislativo oficial.

Sin embargo, la aprobación en una sola cámara no basta para convertir la propuesta en ley. Hasta que el Congreso complete el proceso legislativo y entre en vigor una nueva norma, Florida deberá mantener el calendario vigente.

El estado también cuenta con legislación propia para adoptar el horario de verano permanente, condicionada a la autorización federal necesaria. Por ello, la iniciativa estatal no elimina por sí sola el ajuste previsto para noviembre de 2026.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida 2026

¿Florida atrasa o adelanta el reloj el 1 de noviembre?

Florida atrasará el reloj una hora. A las 2:00 a. m., la hora volverá a marcar la 1:00 a. m., tanto en la zona del Este como en la zona Central.

¿Miami, Orlando y Tampa cambian la hora el mismo día?

Sí. Las tres ciudades atrasarán sus relojes el domingo 1 de noviembre de 2026 y regresarán al horario estándar del Este.

¿Pensacola también debe atrasar el reloj?

Sí. Pensacola pertenece a la zona horaria Central y atrasará sus relojes una hora durante la madrugada del 1 de noviembre.

¿Se gana una hora de sueño con el cambio de horario?

El reloj ofrece una hora adicional durante esa madrugada. No obstante, el descanso real dependerá de los hábitos de sueño y de los compromisos de cada persona.

¿Mi celular cambiará la hora automáticamente?

Generalmente sí, siempre que estén activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria y el dispositivo tenga configurada correctamente su ubicación horaria.

¿Cuándo comienza nuevamente el horario de verano en Florida?

El próximo inicio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes deberán adelantarse una hora.

¿La Sunshine Protection Act ya eliminó el cambio de horario?

No. La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa federal en julio de 2026, pero el proyecto fue remitido al Senado y todavía debe completar el proceso legislativo para convertirse en ley.

¿Qué ocurre si trabajo durante la madrugada del cambio de horario?

La hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá. Si trabajas durante ese periodo, consulta con tu empleador cómo se registrarán las horas y cómo se aplicarán las reglas de pago correspondientes.