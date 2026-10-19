El primer domingo de noviembre traerá un ajuste en los relojes de Nueva York que afectará la organización de la jornada, los desplazamientos y las actividades programadas para el inicio de la semana. El domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., la hora oficial retrocederá hasta la 1:00 a. m., con lo que terminará el horario de verano y comenzará el horario estándar del Este (Eastern Standard Time, EST). La transición se aplicará tanto en la ciudad de Nueva York como en el resto del estado. Aunque el reloj marcará una hora adicional durante la madrugada, el cambio también hará que la luz del día se distribuya de otra manera: habrá amaneceres más tempranos y oscurecerá antes por la tarde.

La madrugada del 1 de noviembre tendrá una hora repetida: así funcionará el ajuste

El cambio no consiste en adelantar el reloj ni en perder una hora. Cuando sean las 2:00 a. m. del domingo, los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m. Esta transición marca el paso del horario de verano del Este (EDT) al horario estándar del Este (EST).

Antes del ajuste 1:59 a. m. Cuando se alcanza la hora prevista para el cambio El reloj retrocede de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. Después del ajuste Comienza nuevamente la hora de la 1:00 a. m. Siguiente cambio estacional Domingo 14 de marzo de 2027

La repetición de esa hora tiene una consecuencia práctica para los trabajadores nocturnos: el periodo comprendido entre la 1:00 y las 2:00 a. m. ocurrirá dos veces. Quienes tengan turnos durante la madrugada deben consultar cómo se registrará ese intervalo en sus horarios laborales.

Del metro al aeropuerto: qué conviene revisar antes de comenzar el domingo

Para la mayoría de los residentes, el cambio no exige modificar todos los dispositivos de forma manual. Los teléfonos inteligentes y las computadoras suelen actualizarse automáticamente cuando están configurados para reconocer la zona horaria correspondiente. Sin embargo, depender exclusivamente de esa función puede ocasionar confusiones si un equipo tiene ajustes manuales o no está sincronizado.

Antes de acostarte el sábado 31 de octubre, conviene revisar estos puntos:

Alarmas y despertadores: confirma que la hora programada para levantarte sea la correcta después del ajuste.

confirma que la hora programada para levantarte sea la correcta después del ajuste. Vuelos y reservas: comprueba la hora local que figura en el itinerario y las indicaciones de la aerolínea.

comprueba la hora local que figura en el itinerario y las indicaciones de la aerolínea. Citas y reuniones virtuales: revisa los eventos del calendario, sobre todo si participan personas que viven en otros estados o países.

revisa los eventos del calendario, sobre todo si participan personas que viven en otros estados o países. Relojes del automóvil y aparatos domésticos: verifica si necesitan atrasarse manualmente.

verifica si necesitan atrasarse manualmente. Turnos laborales: si trabajas durante la madrugada, confirma con tu empleador cómo se gestionará la hora repetida.

La recomendación es sencilla: deja que los dispositivos conectados hagan el ajuste cuando corresponda y comprueba manualmente los que no disponen de actualización automática.

El cambio no será distinto entre Manhattan, Brooklyn y el norte del estado

Nueva York aplica el horario del Este en todo su territorio. Por ello, la transición del 1 de noviembre no tendrá diferencias entre los cinco distritos de la ciudad y las principales localidades del estado.

Manhattan Este Atrasar una hora Brooklyn Este Atrasar una hora Queens Este Atrasar una hora Bronx Este Atrasar una hora Staten Island Este Atrasar una hora Buffalo Este Atrasar una hora Albany Este Atrasar una hora Rochester Este Atrasar una hora Syracuse Este Atrasar una hora

Esto significa que no tendrás que calcular una diferencia horaria si viajas entre la ciudad de Nueva York, Albany o Buffalo. Las tres localidades comparten la misma referencia horaria y aplican el cambio en el mismo instante.

Más luz por la mañana y menos por la tarde: cómo organizar la nueva jornada

El regreso al horario estándar modifica la relación entre el reloj y la luz natural. Después del ajuste, el amanecer y la puesta del sol ocurrirán más temprano según la hora oficial, aunque los horarios exactos variarán según la fecha y la localidad.

Para quienes viven en Nueva York, el efecto será especialmente perceptible en las rutinas que dependen de la luz de la tarde. Los desplazamientos después del trabajo, las actividades deportivas y los paseos al aire libre pueden requerir una planificación distinta.

Estas son algunas recomendaciones útiles:

Organiza las actividades al aire libre teniendo en cuenta que oscurecerá antes por la tarde.

Si conduces al finalizar la jornada, presta atención a la visibilidad y a las condiciones del tráfico.

Si tienes un horario de trabajo temprano, considera que dispondrás de más luz durante las primeras horas del día.

Mantén una rutina de sueño regular durante el fin de semana para facilitar la adaptación al cambio.

El ajuste del reloj es inmediato, pero la adaptación de los hábitos cotidianos puede requerir algunos días.

Nueva York frente a otros estados: qué diferencia horaria habrá después del cambio

El 1 de noviembre también cambiarán las diferencias horarias entre Nueva York y otras regiones de Estados Unidos que aplican el horario de verano. Una vez que el estado regrese al horario estándar del Este, las diferencias habituales serán las siguientes:

California 3 horas menos Houston y Dallas, Texas 1 hora menos El Paso, Texas 2 horas menos La mayor parte de Arizona 2 horas menos Hawái 5 horas menos Puerto Rico 1 hora más

Las diferencias corresponden al periodo posterior al cambio de noviembre de 2026. Texas utiliza dos zonas horarias, mientras que la mayor parte de Arizona y Hawái no cambia sus relojes estacionalmente. Por eso, la diferencia puede variar según el destino y la época del año.

Si trabajas con personas de la costa oeste, organizas una videollamada o tienes familiares en otros estados, revisa la hora local antes de fijar un compromiso.

¿Qué pasará con la propuesta para eliminar el cambio de horario en Estados Unidos?

El cambio de noviembre continúa previsto mientras no entre en vigor una nueva norma federal. La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) busca establecer el horario de verano permanente, de manera que se eliminen los ajustes estacionales.

La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra. Al día siguiente, el proyecto fue remitido al Senado, donde quedó pendiente de consideración, según el registro legislativo de la Cámara.

Sin embargo, la aprobación en una sola cámara no convierte el proyecto en ley. Mientras no se complete el procedimiento legislativo y entre en vigor una nueva disposición, Nueva York seguirá aplicando el calendario vigente: atrasará sus relojes en noviembre de 2026 y volverá a adelantarlos en marzo de 2027.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en Nueva York

¿A qué hora se atrasa el reloj el 1 de noviembre de 2026?

A las 2:00 a. m., los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m., según el horario local de Nueva York.

¿El cambio se aplica a toda la ciudad de Nueva York?

Sí. Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island realizarán el ajuste al mismo tiempo.

¿También cambia la hora en Buffalo y Albany?

Sí. Ambas ciudades utilizan el horario del Este y atrasarán sus relojes una hora.

¿Los teléfonos se ajustan automáticamente?

Generalmente sí, si tienen activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria.

¿Cuándo volverán a adelantar el reloj en Nueva York?

El siguiente cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando comenzará nuevamente el horario de verano.

¿Ya se aprobó una ley para dejar de cambiar la hora?

No. La propuesta federal para establecer el horario de verano permanente no ha completado el proceso legislativo y no ha modificado el calendario vigente.