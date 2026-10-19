Los residentes de Texas deberán atrasar sus relojes una hora el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando termine el horario de verano (Daylight Saving Time) y comience nuevamente el horario estándar. El ajuste se realizará a las 2:00 a. m., momento en que los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m. La medida alcanzará a ciudades como Houston, Dallas, Austin, San Antonio y El Paso, aunque el estado utiliza dos zonas horarias y cada una aplicará el cambio según su hora local. Después de la transición, amanecerá y anochecerá más temprano según el reloj, un factor que conviene considerar al organizar los turnos laborales, los desplazamientos y las reuniones con personas de otros estados.

¿Cuándo y a qué hora cambia el horario en Texas en 2026?

El cambio de horario en Texas está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán retroceder una hora hasta la 1:00 a. m., con lo que el estado regresará al horario estándar.

La hora que regirá después del ajuste dependerá de la ubicación. La mayor parte de Texas utiliza la zona Central, mientras que El Paso y otras localidades del extremo occidental del estado siguen la zona de la Montaña.

Dato Información Fecha del cambio Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m., hora local Qué debes hacer Atrasar el reloj una hora Hora después del ajuste 1:00 a. m. Zona Central Central Standard Time (CST) Zona de la Montaña Mountain Standard Time (MST) Próximo cambio previsto Domingo 14 de marzo de 2027

La madrugada tendrá una particularidad: la hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá. Esto puede ser relevante para quienes trabajen durante la noche o tengan actividades programadas en ese intervalo.

¿Qué ciudades de Texas cambian la hora y cuáles utilizan otra zona horaria?

Las principales ciudades de Texas atrasarán sus relojes el 1 de noviembre, pero no todas comparten la misma hora local. Houston, Dallas, Austin y San Antonio pertenecen a la zona Central, mientras que El Paso utiliza la zona de la Montaña.

Ciudad Zona horaria Ajuste del 1 de noviembre Houston Central Atrasar una hora Dallas Central Atrasar una hora Austin Central Atrasar una hora San Antonio Central Atrasar una hora Fort Worth Central Atrasar una hora Lubbock Central Atrasar una hora Amarillo Central Atrasar una hora Corpus Christi Central Atrasar una hora Midland Central Atrasar una hora El Paso Montaña Atrasar una hora

Texas no mantiene una única hora en todo su territorio. Después del cambio de noviembre, El Paso seguirá una hora por detrás de Houston, Dallas y Austin.

Esta diferencia es importante al planificar viajes por carretera, coordinar reuniones de trabajo o programar citas entre ciudades. Si tienes compromisos en ambas zonas horarias, comprueba la hora local indicada en la reserva o en el calendario.

¿Cómo afectará el cambio de horario a los residentes de Texas?

El regreso al horario estándar modifica la relación entre la hora oficial y la luz natural. En términos generales, el amanecer y el anochecer se producirán más temprano según el reloj que durante el horario de verano.

Los principales aspectos que conviene tener en cuenta son:

Trabajo y desplazamientos: quienes salen temprano de casa tendrán más luz por la mañana, mientras que la tarde oscurecerá antes.

quienes salen temprano de casa tendrán más luz por la mañana, mientras que la tarde oscurecerá antes. Viajes entre ciudades: al trasladarte entre Houston y El Paso, recuerda que existe una diferencia de una hora entre ambas localidades.

al trasladarte entre Houston y El Paso, recuerda que existe una diferencia de una hora entre ambas localidades. Reuniones y citas: verifica los calendarios y las alarmas, especialmente si coordinas actividades entre las zonas Central y de la Montaña.

verifica los calendarios y las alarmas, especialmente si coordinas actividades entre las zonas Central y de la Montaña. Turnos nocturnos: la hora entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá. Si trabajas durante ese periodo, consulta cómo se registrarán las horas laboradas.

la hora entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá. Si trabajas durante ese periodo, consulta cómo se registrarán las horas laboradas. Actividades al aire libre: adapta tus planes si conduces, haces ejercicio o trabajas al final de la tarde y dependes de la luz natural.

La transición será uniforme dentro de cada zona horaria, pero el momento absoluto del ajuste será distinto entre la zona Central y la de la Montaña.

¿Cómo y cuándo debes ajustar los relojes en Texas?

Lo recomendable es revisar los dispositivos el sábado 31 de octubre, antes de acostarte. Los teléfonos inteligentes, las computadoras y la mayoría de los relojes inteligentes conectados suelen actualizarse automáticamente cuando tienen habilitadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas.

Otros aparatos, como los relojes de pared y algunos equipos domésticos, pueden necesitar un ajuste manual.

Dispositivo ¿Cambia automáticamente? ¿Qué debes hacer? iPhone y Android Generalmente sí Comprobar que la hora automática esté activada Computadoras Windows y Mac Generalmente sí Verificar la zona horaria y la sincronización Relojes inteligentes Generalmente sí, si están conectados Revisar la sincronización con el teléfono Relojes de pared y despertadores Normalmente no Atrasar una hora manualmente Relojes de automóviles Depende del modelo Comprobar la hora del tablero Hornos y microondas Depende del modelo Ajustar la pantalla si no cambia sola

Si tienes un vuelo, una cita médica o una reunión virtual el domingo, revisa también la hora indicada en el calendario y confirma la zona horaria del destino. Esta comprobación es especialmente importante si viajas entre el oeste y el centro de Texas.

¿Cuándo vuelve el horario de verano en Texas en 2027?

El próximo cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando Texas volverá al horario de verano.

En esa ocasión, el ajuste será el contrario al de noviembre: a las 2:00 a. m., los relojes se adelantarán hasta las 3:00 a. m. Por tanto, esa madrugada tendrá una hora menos.

Mientras no entre en vigor una norma que modifique el calendario actual, Texas continuará aplicando los cambios estacionales previstos por la legislación federal.

¿Se eliminará el cambio de horario en Texas con la Sunshine Protection Act?

Por ahora, el cambio de noviembre sigue vigente. La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) propone establecer el horario de verano permanente en Estados Unidos para eliminar los ajustes estacionales.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra. El 15 de julio, la iniciativa fue remitida al Senado y enviada al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte, según el registro legislativo oficial. Consulta el registro de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, la aprobación en una sola cámara no basta para convertir la iniciativa en ley. El proyecto debe completar el proceso legislativo y entrar en vigor para modificar el calendario actual.

Hasta que eso ocurra, los residentes de Texas deberán atrasar sus relojes el domingo 1 de noviembre de 2026 y adelantarlos nuevamente en marzo de 2027.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas 2026

¿Texas atrasa o adelanta el reloj el 1 de noviembre?

Texas atrasará el reloj una hora. A las 2:00 a. m., la hora volverá a marcar la 1:00 a. m., según la hora local de cada zona.

¿Houston y Dallas cambian la hora el mismo día?

Sí. Ambas ciudades atrasarán sus relojes el domingo 1 de noviembre de 2026 y regresarán al horario estándar Central.

¿El Paso también cambia la hora?

Sí. El Paso utiliza la zona de la Montaña y también atrasará sus relojes una hora durante la madrugada del 1 de noviembre.

¿Qué diferencia horaria habrá entre Houston y El Paso después del cambio?

El Paso estará una hora por detrás de Houston, porque ambas ciudades pertenecen a zonas horarias distintas.

¿Se gana una hora de sueño con el cambio de horario?

El reloj ofrece una hora adicional durante esa madrugada. Sin embargo, el descanso efectivo dependerá de los hábitos de sueño y de los compromisos de cada persona.

¿Mi celular cambiará la hora automáticamente?

Generalmente sí, siempre que estén activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria y el dispositivo tenga configurada correctamente su ubicación horaria.

¿Cuándo comienza nuevamente el horario de verano en Texas?

El próximo inicio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes deberán adelantarse una hora.

¿La Sunshine Protection Act ya eliminó el cambio de horario?

No. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto federal en julio de 2026, pero la iniciativa fue remitida al Senado y todavía debe completar el proceso legislativo para convertirse en ley.