Los residentes de California deberán atrasar sus relojes una hora el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando termine el horario de verano y comience nuevamente el horario estándar del Pacífico. El ajuste se realizará a las 2:00 a. m., momento en que los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m. y permitirán disponer de una hora adicional en esa madrugada. La medida regirá en todo el estado, incluidas ciudades como Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento y San José. El cambio también modificará la distribución de la luz natural durante la jornada y las diferencias horarias con otras regiones de Estados Unidos.

¿Cuándo y a qué hora cambia el horario en California en 2026?

El cambio de horario en California está programado para el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., según el calendario habitual de observancia del horario de verano en Estados Unidos. En ese momento, los relojes deberán retroceder 60 minutos, de modo que volverán a marcar la 1:00 a. m.

Con este ajuste, California pasará del horario de verano del Pacífico (Pacific Daylight Time, PDT) al horario estándar del Pacífico (Pacific Standard Time, PST).

Fecha del cambio Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m. Qué debes hacer Atrasar el reloj una hora Hora después del ajuste 1:00 a. m. Horario que comienza Pacific Standard Time (PST) Próximo cambio previsto Domingo 14 de marzo de 2027

La madrugada del 1 de noviembre tendrá una particularidad: la hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá. Esto puede afectar a quienes trabajen en turnos nocturnos o tengan actividades programadas durante ese periodo.

¿Qué ciudades de California deberán atrasar sus relojes el 1 de noviembre?

Todas las ciudades de California que siguen el horario del Pacífico realizarán el cambio al mismo tiempo. No habrá diferencias entre el norte y el sur del estado ni será necesario aplicar ajustes distintos según la localidad.

Los Ángeles Atrasar una hora San Diego Atrasar una hora San Francisco Atrasar una hora Sacramento Atrasar una hora San José Atrasar una hora Oakland Atrasar una hora Fresno Atrasar una hora Bakersfield Atrasar una hora Long Beach Atrasar una hora Anaheim Atrasar una hora

El cambio no modifica la zona horaria geográfica de estas localidades, sino el horario oficial que utilizan durante una parte del año. Después del ajuste, amanecerá y anochecerá más temprano según el reloj en comparación con los días anteriores al cambio.

Para quienes trabajan, estudian o realizan desplazamientos diarios, esta modificación puede requerir adaptar las alarmas, los horarios de salida y las actividades que dependen de la luz natural.

¿Cómo debes cambiar la hora de tu celular, computadora o reloj en California?

La mayoría de los teléfonos inteligentes, las computadoras y los dispositivos conectados actualizan la hora automáticamente cuando tienen habilitadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Sin embargo, los equipos configurados manualmente y algunos aparatos domésticos pueden necesitar una modificación.

Lo recomendable es comprobar los ajustes el sábado 31 de octubre, antes de acostarte, y verificar que la hora sea correcta el domingo por la mañana.

iPhone y Android Generalmente sí Fecha, hora y zona horaria automáticas Computadoras Windows y Mac Generalmente sí Sincronización de hora y zona horaria Relojes inteligentes Generalmente sí, si están conectados Sincronización con el teléfono Relojes de pared y despertadores Normalmente no Atrasar una hora manualmente Relojes de automóviles Depende del modelo Hora mostrada en el tablero Hornos y microondas Normalmente no Ajustar el reloj del aparato

Si tienes un vuelo, una cita médica, una reunión virtual o un turno laboral durante ese fin de semana, revisa también la hora indicada en tu calendario. Presta especial atención a los compromisos que se desarrollen durante la madrugada, cuando la hora local de la 1:00 a. m. se repetirá.

¿Qué deben tener en cuenta los residentes de Los Ángeles, San Diego y otras ciudades?

Aunque el cambio será uniforme en todo California, sus efectos prácticos pueden variar según la actividad de cada residente.

Los Ángeles: revisa las alarmas, los turnos laborales y las citas programadas para la madrugada del domingo.

revisa las alarmas, los turnos laborales y las citas programadas para la madrugada del domingo. San Diego: si viajas a Phoenix, Arizona, ten presente que la ciudad estará una hora por delante de California después del cambio.

si viajas a Phoenix, Arizona, ten presente que la ciudad estará una hora por delante de California después del cambio. San Francisco y Oakland: comprueba los horarios de las reuniones con personas de la costa este, donde Nueva York estará tres horas por delante.

comprueba los horarios de las reuniones con personas de la costa este, donde Nueva York estará tres horas por delante. Sacramento: si conduces temprano, considera que habrá más luz por la mañana, mientras que la oscuridad llegará antes por la tarde.

si conduces temprano, considera que habrá más luz por la mañana, mientras que la oscuridad llegará antes por la tarde. San José: verifica los calendarios laborales y las alarmas de los dispositivos que no actualicen la hora automáticamente.

verifica los calendarios laborales y las alarmas de los dispositivos que no actualicen la hora automáticamente. Fresno y Bakersfield: quienes trabajen al aire libre pueden necesitar adaptar sus actividades a la nueva distribución de la luz natural.

Para las personas que trabajan durante la noche, el ajuste merece especial atención porque la hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. ocurrirá dos veces. En estos casos, conviene confirmar con el empleador cómo se registrarán las horas trabajadas durante la transición.

¿Qué diferencia horaria tendrá California con Nueva York, Texas, Arizona y otros estados?

Después del cambio del 1 de noviembre, California volverá al horario estándar del Pacífico. La diferencia con otras ciudades estadounidenses dependerá de la zona horaria de cada destino y de si esa región también aplica el cambio estacional.

Nueva York 3 horas por delante Chicago 2 horas por delante Houston, Texas 2 horas por delante Dallas, Texas 2 horas por delante Phoenix, Arizona 1 hora por delante Denver, Colorado 1 hora por delante Honolulu, Hawái 2 horas detrás

Estas diferencias corresponden al periodo posterior al cambio de noviembre de 2026. En ese momento, Nueva York estará en horario estándar del Este; Chicago, Houston y Dallas, en horario estándar central; y Denver, en horario estándar de la montaña.

Phoenix mantiene el horario estándar durante todo el año, por lo que estará una hora por delante de California cuando este estado regrese al horario estándar del Pacífico. Sin embargo, algunas comunidades de Arizona, como las pertenecientes a la Nación Navajo, siguen reglas distintas y sí observan el horario de verano.

Hawái tampoco cambia sus relojes estacionalmente. Por ello, Honolulu estará dos horas detrás de California después del ajuste de noviembre.

Antes de programar una llamada, una reunión virtual o un viaje entre estados, conviene verificar la hora local del destino, especialmente cuando se trate de regiones que aplican excepciones al horario de verano.

¿Se eliminará el cambio de horario en California con la Sunshine Protection Act?

California todavía mantiene el cambio estacional de hora previsto para noviembre de 2026. Aunque existe una iniciativa federal para establecer el horario de verano permanente en Estados Unidos, su aprobación en una sola cámara del Congreso no basta para modificar el calendario vigente.

La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra. Al día siguiente, el proyecto fue recibido en el Senado y remitido al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte, de acuerdo con el registro oficial de la Cámara de Representantes. Fuente: registro legislativo oficial.

La propuesta busca establecer el horario de verano como horario permanente, eliminando los cambios estacionales contemplados en el sistema federal actual. Sin embargo, mientras no se complete el proceso legislativo y entre en vigor una nueva norma, los residentes de California deberán seguir el calendario establecido.

Por tanto, el cambio del domingo 1 de noviembre de 2026 continúa previsto: los relojes deberán atrasarse una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California 2026

¿California atrasa o adelanta el reloj el 1 de noviembre?

California atrasará el reloj una hora. Cuando sean las 2:00 a. m., la hora volverá a marcar la 1:00 a. m.

¿Se gana una hora de sueño con el cambio de horario?

El reloj ofrece una hora adicional durante esa madrugada. Sin embargo, el descanso efectivo dependerá de la rutina de sueño y de los compromisos de cada persona.

¿Los Ángeles y San Diego cambian la hora el mismo día?

Sí. Ambas ciudades atrasarán sus relojes el domingo 1 de noviembre de 2026, al igual que el resto de California.

¿Mi celular cambiará la hora automáticamente?

Generalmente sí, siempre que estén activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria y el dispositivo tenga configurada correctamente su ubicación horaria.

¿Cuándo comienza nuevamente el horario de verano en California?

El próximo inicio del horario de verano está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes deberán adelantarse una hora.

¿Arizona tendrá la misma hora que California después del cambio?

No. Phoenix estará una hora por delante de California después del 1 de noviembre de 2026. La Nación Navajo constituye una excepción dentro de Arizona porque observa el horario de verano.

¿La Sunshine Protection Act ya eliminó el cambio de horario?

No. Aunque la Cámara de Representantes aprobó el proyecto H.R. 139 en julio de 2026, la iniciativa fue remitida al Senado y todavía necesita completar el proceso legislativo para convertirse en ley.

¿Qué ocurre si trabajo durante la madrugada del cambio de horario?

La hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá. Si trabajas durante ese periodo, consulta con tu empleador cómo se registrarán las horas y cómo se aplicarán las reglas de pago correspondientes.