Estados Unidos volverá al horario estándar el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando finalizará el horario de verano en la mayor parte del país. El ajuste se realizará a las 2:00 a. m., hora local: los relojes deberán atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a. m. Así, durante esa madrugada se repetirá una hora.

El cambio se aplicará en estados como California, Florida, Texas, Nueva York, Illinois y Nueva Jersey, pero no en todo el territorio estadounidense. Hawái, la mayor parte de Arizona y varios territorios mantienen el mismo horario durante todo el año y no necesitan ajustar sus relojes en noviembre.

Aunque los celulares y las computadoras pueden actualizarse automáticamente, conviene revisar su configuración y comprobar los relojes que requieren un ajuste manual. Mientras tanto, la propuesta para establecer un horario de verano permanente continúa su trámite legislativo y no ha sustituido las reglas vigentes.

¿Cuándo termina el horario de verano en Estados Unidos en 2026?

El horario de verano, conocido en inglés como Daylight Saving Time (DST), terminará el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. de cada zona que aplica el cambio estacional. En ese momento, el reloj retrocederá a la 1:00 a. m. y comenzará el horario estándar o Standard Time.

Estos son los datos principales del ajuste:

Dato Cambio de hora de noviembre de 2026 Fecha Domingo 1 de noviembre Hora del ajuste 2:00 a. m., hora local Movimiento del reloj Se atrasa una hora Hora que deberá marcar 1:00 a. m. Transición Del horario de verano al horario estándar

El ajuste sigue la regla federal que establece el final del horario de verano para el primer domingo de noviembre. Como se realiza según la hora local, no ocurre en un único instante para todas las zonas horarias del país.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en noviembre?

En noviembre, el reloj se atrasa una hora. Por ejemplo, cuando marque las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre, deberá volver a la 1:00 a. m. No debe adelantarse, ya que ese movimiento corresponde al inicio del horario de verano en primavera.

El regreso al horario estándar también modifica la hora que marca el reloj cuando amanece y anochece: habrá más luz por la mañana y el anochecer llegará una hora antes respecto al horario de verano. El ajuste no crea ni elimina luz natural; cambia su correspondencia con la hora oficial.

A esta transición también se la suele llamar “cambio al horario de invierno”, aunque la denominación utilizada por las autoridades estadounidenses es “horario estándar”.

¿Qué estados deben atrasar el reloj el 1 de noviembre?

El cambio se realizará en los 48 estados distintos de Hawái y Arizona. Dentro de Arizona, la Nación Navajo también aplica el horario de verano y deberá ajustar sus relojes. Por eso, no es correcto afirmar que todo Arizona queda fuera del cambio.

Entre los estados que atrasarán el reloj se encuentran:

California.

Florida.

Texas.

Nueva York.

Illinois.

Nueva Jersey.

Washington.

Colorado.

Georgia.

Massachusetts.

En todos los lugares que participan, la regla es la misma: a las 2:00 a. m., hora local, el reloj volverá a marcar la 1:00 a. m. Los estados que abarcan más de una zona horaria deben seguir la hora correspondiente a cada localidad.

Para quienes viajan, trabajan con personas de otros estados o tienen reuniones virtuales, la referencia importante no es solo el nombre del estado, sino también la zona horaria del lugar de destino.

¿Qué estados y territorios no cambian la hora en noviembre?

Hawái, la mayor parte de Arizona y cinco territorios estadounidenses no aplican el horario de verano. En consecuencia, sus relojes permanecerán sin cambios el domingo 1 de noviembre de 2026.nist+1

Estado o territorio Qué ocurre con el reloj Hawái Mantiene el horario estándar durante todo el año La mayor parte de Arizona No realiza el ajuste estacional; la Nación Navajo es la excepción Puerto Rico No cambia la hora Islas Vírgenes de Estados Unidos No cambian la hora Samoa Americana No cambia la hora Guam No cambia la hora Islas Marianas del Norte No cambian la hora

Estas excepciones pueden modificar la diferencia horaria con los lugares que sí ajustan sus relojes. Por eso, al organizar un viaje o una llamada entre distintas zonas, conviene verificar la hora local después del cambio, en lugar de utilizar una diferencia horaria memorizada.nist+1

¿Los celulares cambian la hora automáticamente?

Por lo general, los teléfonos inteligentes pueden hacer el ajuste por sí solos si tienen activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria. Sin embargo, una configuración manual, una zona horaria incorrecta o un sistema desactualizado pueden provocar que el dispositivo muestre una hora equivocada.

En las computadoras, la corrección depende de la configuración y de las reglas horarias incorporadas en el sistema operativo. NIST recomienda mantener el software actualizado para que el equipo aplique correctamente los cambios de horario.

Antes del domingo 1 de noviembre, revisa lo siguiente:

Que la fecha y la hora estén configuradas automáticamente.

Que el dispositivo tenga seleccionada la zona horaria correcta.

Que el sistema operativo cuente con sus actualizaciones.

Que la ubicación esté habilitada si el equipo la utiliza para determinar la zona horaria.

No es necesario atrasar manualmente un celular que ya está configurado para realizar el cambio de forma automática.

¿Qué relojes debes ajustar manualmente?

Los relojes de pared, los despertadores tradicionales y algunos relojes digitales pueden necesitar un ajuste manual. También conviene comprobar los relojes del automóvil, el horno y el microondas, ya que su funcionamiento depende del modelo y de su configuración.

Para organizar el cambio sin confusiones:

Revisa los dispositivos automáticos el sábado 31 de octubre.

Atrasa una hora los relojes manuales antes de acostarte, si ya no los utilizarás esa noche.

Comprueba la hora al despertar el domingo 1 de noviembre.

Verifica la zona horaria del destino si tienes un viaje o una reunión programada.

Si un reloj que normalmente se actualiza solo muestra una hora incorrecta, comprueba primero su zona horaria y la configuración del cambio estacional. Algunos modelos utilizan reglas internas o señales de sincronización que requieren una revisión específica.

¿Se eliminará el cambio de horario con la Sunshine Protection Act?

Por ahora, el calendario vigente mantiene el ajuste del 1 de noviembre de 2026. La Sunshine Protection Act of 2025, identificada como H.R.139, propone establecer el horario de verano de forma permanente, pero todavía no se ha convertido en ley.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra. Al día siguiente, la iniciativa fue recibida en el Senado y remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte, según el registro legislativo consultado.

La aprobación en una sola cámara no modifica por sí misma la hora oficial. Para cambiar las reglas, el proyecto debe completar el proceso legislativo y la nueva normativa debe entrar en vigor. Hasta entonces, continúan aplicándose los ajustes establecidos para las zonas que observan el horario de verano.

Además, la legislación actual permite a los estados excluirse del horario de verano y permanecer en horario estándar, pero no adoptar por su cuenta un horario de verano permanente.

¿Cuándo será el próximo cambio de hora en Estados Unidos en 2027?

Después del ajuste de noviembre, el siguiente cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027, conforme a la regla vigente que fija el inicio del horario de verano para el segundo domingo de marzo.nist+1

En esa ocasión ocurrirá lo contrario: a las 2:00 a. m., hora local, los relojes deberán adelantarse hasta las 3:00 a. m. en las zonas que participan en el cambio estacional. Esta fecha corresponde al calendario actual y dependerá de que no entre en vigor una modificación legislativa antes del ajuste.nist+1

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en Estados Unidos 2026

¿Se gana o se pierde una hora de sueño en noviembre?

El reloj retrocede una hora, por lo que la madrugada tendrá una hora adicional. Eso puede permitir dormir más si se mantiene la misma hora de levantarse, aunque el descanso real dependerá de la rutina de cada persona.

¿California, Texas y Florida cambian la hora el 1 de noviembre?

Sí. Los tres estados participan en el cambio estacional y deberán atrasar sus relojes una hora a las 2:00 a. m., según la hora local de cada zona.

¿Nueva York, Illinois y Nueva Jersey también deben atrasar el reloj?

Sí. En estos estados, el horario de verano terminará el domingo 1 de noviembre de 2026 y los relojes volverán de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

¿Arizona cambia la hora en noviembre?

La mayor parte del estado no realiza el ajuste. La Nación Navajo sí aplica el horario de verano y debe atrasar el reloj al finalizar ese período.

¿Debo cambiar manualmente la hora de mi celular?

Normalmente no, siempre que tenga activadas las opciones automáticas y la zona horaria sea correcta. Comprueba la configuración antes del cambio y revisa la hora que muestra el dispositivo el domingo por la mañana.

¿El cambio de hora de noviembre marca el comienzo del invierno?

No. Se trata del regreso al horario estándar, no del inicio de la estación. “Horario de invierno” es una forma habitual de referirse a ese período, pero no implica que el invierno comience el día del ajuste.

¿Ya se aprobó la eliminación del cambio de horario?

La Cámara de Representantes aprobó la H.R.139, pero el registro legislativo consultado todavía la sitúa en trámite en el Senado. No figura como una ley vigente que haya eliminado el ajuste de noviembre de 2026.