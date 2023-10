El salario mínimo federal por hora es de US$7.50 por hora desde hace más de 10 años, pero Florida, al igual que otros estados, ha legislado uno propio y, con base a esa facultad, viene aplicando un aumento gradual que beneficia a millones de trabajadores. Conoce de qué se trata esta medida que se deberá aplicar hasta el 2016 y qué pasará después.

Florida tiene un elevado costo de vida. Su inflación es la más alta del país, según datos del índice de precios al consumo (IPC), pues en agosto 2023 llegó a 7.8%, que está por encima del promedio federal (3.7%). Hay ciudades del Estado del Sol que este porcentaje puede llegar a 9%, sobre todo, debido al alto costo de las viviendas.

La medida del aumento salarial, por ello, supone, en parte, un alivio para la clase trabajadora. Y, aunque se había advertido que, en contraparte, podría causar un mayor desempleo, la tasa de desempleo se mantiene en 2.7% (303,020 desempleados) y la fuerza laboral del estado creció a un total de 10 millones 817 mil 9, de acuerdo con el Departamento de Comercio de Florida. La tasa de desempleo federal fue de 3.8% en agosto.

Clase trabajadora será beneficiada con el aumento de salarios (Foto: AFP).

¿CÓMO SE EFECTÚA EL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO EN FLORIDA?

En las elecciones de noviembre del 2020, en plena pandemia, los ciudadanos votaron a favor de la Enmienda 2 para aumentar el salario mínimo de manera gradual hasta el 2026 y que este llegue a los US$15. Este pedido fue aprobado por los legisladores en 2021, cuando ese año el pago era de US$8.65 la hora.

¿Cuándo se empezó a aplicar la escala salarial?

La medida se empezó a aplicar en 2022, lo que ha beneficiado a la cuarta parte de la fuerza laboral, estimada en un total de 2.5 millones de personas, de acuerdo con el Instituto de Políticas de Florida, sobre todo en las industrias de servicios de alimentos, alojamiento y venta minorista.

Sin embargo, las empresas y negocios de todo el Estado del Sol, especialmente aquellas afectadas por la pérdida de la pandemia por el COVID-19, consideran que pagar salarios mínimos más altos provocará la reducción de las horas de trabajo y hasta la reducción de empleos.

De todos modos, los empleadores de Florida están obligados a publicar el salario mínimo actual en su lugar de trabajo donde un empleado pueda verlo.

¿CUÁL ES EL SALARIO MÍNIMO POR HORA EN FLORIDA?

De acuerdo a la Enmienda 2, desde el 30 septiembre de 2023 el salario mínimo en Florida aumentó a US$12,00 la hora . Por lo tanto, cada hora extra será de US$18 por hora. Para los empleados que reciben propinas el salario es de US$8,98.

Todos los empleadores de Florida deben publicar el salario mínimo actual en su lugar de trabajo donde un empleado pueda verlo.

LA ESCALA DE AUMENTOS SALARIALES EN FLORIDA HASTA 2026

El salario mínimo por hora de Florida incrementará US$1 cada año hasta que alcance los US$15 por hora el 30 de septiembre de 2026. Los cambios empezaron el 30 de septiembre de 2022. Mira la escala:

2022: salario mínimo subió a US$11 dólares por hora.

salario mínimo subió a US$11 dólares por hora. 2023: salario mínimo subirá a US$12 por hora.

salario mínimo subirá a US$12 por hora. 2024: salario mínimo subirá a US$13 por hora.

salario mínimo subirá a US$13 por hora. 2025: salario mínimo subirá a US$14 por hora.

salario mínimo subirá a US$14 por hora. 2026: salario mínimo subirá a US$15 por hora.

¿CÓMO SERÁN LOS AUMENTOS EN FLORIDA A PARTIR DEL 2027?

Luego de que el salario mínimo de Florida alcance los US$15 por hora el 30 de septiembre de 2026, medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, desde el 2027, el monto se ajustará cada año, de acuerdo al índice inflacionario en el país.

¿QUÉ PASA SI MI EMPLEADOR NO CUMPLE CON MI PAGO DEL SALARIO MÍNIMO POR HORA?

De acuerdo con el Departamento de Comercio de Florida, un empleado que no haya recibido el salario mínimo legal después de haberle notificado a su empleador y haberle dado un plazo de quince (15) días para resolver toda reclamación de salarios no pagados tiene derecho a interponer una acción civil contra algún empleador en un tribunal de ley para recuperar los salarios atrasados, así como daños y perjuicios y honorarios de abogados. Los empleadores no podrán tomar represalias contra los empleados que ejerzan su derecho de recibir el salario mínimo.