Desde hace varios años, Jomari Goyso se ha establecido como una de las figuras más destacadas de Univision gracias a su participación en “Despierta América” y al frente de “Más moda, menos filtro”, su propia sección en el matinal de la cadena latina.

Sin embargo, la alegría que rodea a la celeb de Estados Unidos esconde una historia muy complicada que recientemente salió a la luz, pues tuvo la valentía de contarla y servir de ejemplo para otras personas que atraviesan una situación similar.

En su paso por Univision, el presentador de "Despierta América" ha acumulado una gran cantidad de seguidores (Foto: Jomari Goyso / Instagram)

EL ABUSO QUE SUFRIÓ JOMARI GOYSO

En conversación con Regina Carrot para su canal de YouTube, el presentador y estilista, Jomari Goyso, confesó que fue abusado cuando era adolescente y sufrió de bullying debido a su sobrepeso.

“Ese día murieron muchas cosas, porque te matan muchas cosas, pero nacen muchas cosas que son necesarias para la vida a la que me iba a enfrentar”, inició.

De hecho, el actor llegó a pensar en el suicidio como escapatoria ante el dolor que sentía, un camino que, afortunadamente, logró descartar para canalizar los sentimientos negativos en otra actividad.

“No nos han enseñado a enfrentar las emociones. El ejercicio es mi terapia, mi motor”, reconoció.

Las heridas del abuso que sufrió cuando era joven fueron tan hondas que el propio presentador admitió que repercutió en su vida sentimental y no le permitió llevar una relación amorosa con normalidad.

“Cuando alguien me dijo ‘te amo’, eso fue lo más doloroso por muchas cosas, porque he estado acostumbrado al bullying... Me es muy difícil aceptar el amor”, reflexionó.

El presentador español de "Despierta América" también es autor de "Desnudo" (Foto: Jomari Goyso / Instagram)

UNA EXPERIENCIA COMPARTIDA EN SU LIBRO

Pocas personas lo saben, pero además de presentador, Jomari también es escritor, pues en mayo del 2018 lanzó “Desnudo”, en el que narra su historia sin filtros, además de la lucha hasta convertirse en la figura que es en la actualidad.

“En mi libro cuento un episodio en mi vida en que fui abusado. ahí nació alguien que yo no conocía en mí. El ver esa negatividad de la vida, ver ese lado oscuro, despertó alguien en mí más guerrero”, destacó.

Fue la aparición de su abuela como una figura de apoyo ante los momentos difíciles, lo que le salvó de intentar saltar por una ventana y acabar con su sufrimiento. “Intenté quitarme la vida. Al final decidí no quitármela porque mi abuela apareció”, recordó.

Pese a que ha superado los malos momentos, Jomari continúa sintiéndose con dudas respecto a la vida y cómo un niño la puede enfrentar, pues esta, en ocasiones, suele ser complicada para algunas personas.

“Yo a mis hijos y a mis sobrinos los encerraría aislados del mundo. Cuando eres niño no estás capacitado para reaccionar a la realidad de la vida. Cuando yo tenga hijos no sé qué tal padre voy a ser y todo cambia, pero asumo que voy a ser una persona que los va a meter en una burbuja”, señaló.

Finalmente, Goyso rescató que fueron los momentos complicados los que le permitieron salir adelante y convertirse en la figura reconocida internacional que es en la actualidad. “Todo lo que me ha pasado en la vida ha sido necesario para ser la persona que soy hoy, pero yo podría también haber llegado lejos sin sufrir nada de lo que sufrí”, sentenció.