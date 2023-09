Jubilarse no es fácil, pues debido a lo que has aportado y el tiempo que lo has hecho, recibirás tu pago mensual. De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), en 2023, pago mensual promedio de la jubilación es de US$1,827, pero debes saber que el pago máximo es US$4,555. ¿Cómo alcanzar esa pensión?

La SSA indica que el beneficio por jubilación es un cheque mensual que reemplaza parte de sus ingresos cuando reduce sus horas o deja de trabajar por completo. Sin embargo, es posible que no reemplace todos sus ingresos, por lo que es mejor identificar otras formas de pagar sus gastos mensuales a medida que envejece.

Data de la SSA señala que, a partir de junio de 2022, cerca de 182 millones de personas trabajaron y pagaron impuestos de Seguro Social, mientras que el número de beneficiarios alcanzó los 66 millones, de los cuales 51 millones son personas jubiladas y sus familiares.

¿CÓMO ALCANZAR UNA PENSIÓN DE US$4,500 MENSUALES?

El pago de la pensión de jubilación no es el mismo para cada persona, pero si quieres ser elegible para obtener el beneficio máximo del Seguro Social, es decir, a los $4,555 dólares; debes trabajar un mínimo de 35 años y ganar el tope salarial salarial para cada uno de esos 35 años; además de elegir la edad adecuada para jubilarte; en este caso, los 70 años. A continuación, expertos de The Motley Fool te lo explican paso a paso, de acuerdo con información recogida por el medio Solodinero:

1. Estar activo en un empleo por más de 35 años

Para conseguir los créditos suficientes que te pide la Administración del Seguro Social (SSA) para jubilarte, debes de trabajar al menos durante 35 años y haber pagado, durante todo ese tiempo, los impuestos del Seguro Social. Si comienzas a trabajar cuando tienes 25 años y trabajas al menos hasta tus 60 años, no tendrás ningún problema en lograr este requisito laboral. La SSA toma en cuenta los ingresos mensuales indexados más altos (AIME).

2. Ganar el monto máximo imponible de cada año

Debes ganar el monto máximo imponible en cada uno de los 35 años que laboraste para que puedan calcular tus beneficios del Seguro Social con un monto alto. Para el 2023, esta base imponible máxima es de US$160,200. Este requisito lo cumples con el pago de impuestos del Seguro Social.

3. Jubílate a los 70 años

Si bien la ley permite que puedas jubilarte a los 67 años, lo más recomendable es que la pidas a los 70 años. De acuerdo a los expertos, puedes aumentar la cantidad que recibes en un 24% en comparación con solicitarlo a la plena edad de jubilación de 67 años. Debes saber que esperar más de los 70 años no aumentará tus beneficios.

Pago de pensión en Estados Unidos

DATOS SOBRE EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL

El promedio estimado de los beneficios mensuales de Seguro Social en el 2023

• Todos los trabajadores jubilados: US$1,827.

• Trabajador jubilado con un solo cónyuge anciano: US$2,972.

• Todos los trabajadores incapacitados: US$1,483.

• Trabajador incapacitado con un cónyuge joven y un hijo o más: US$2,616.

• Todos los cónyuges sobrevivientes: US$1,704.

• Cónyuge sobreviviente joven con dos hijos: US$3,520.