Muchas conocen la historia de amistad entre las cantantes Selena Gomez y Miley Cyrus, quienes se formaron y convirtieron en estrellas mientras rodaban, cada una por su lado, las series que las lanzaron a la fama: “Los magos de Waverly Place” y “Hannah Montana”.

Selena Gomez reapareció en redes sociales mostrando su aspecto físico al natural, sin maquillaje y sobretodo sin miedo al qué dirán. La actriz etiquetó a su gran amiga Miley Cyrus con uno de los temas del último álbum de la rubia donde se habla de la confianza que se debe tener uno mismo.

Miley Cyrus no quiso pasar por alto este post de Selena Gomez y decidió compartir la imagen de la ex de Justin Bieber, a través de sus redes sociales, pues Gomez ha recibido insultos por mostrarse al natural y con unos kilos de peso de más.

Selena Gomez y Miley Cyrus están viviendo momentos de su vida totalmente opuestos, pues la rubia está en la cúspide tras el éxito de su tema “Flowers”. Mientras Gomez está más enfocada en crecer personalmente y sanar heridas. Lo que sí ambas tienen en común es que son las mujeres más seguidas y queridas del mundo.

Hace unas semanas, Selena Gomez tuvo un altercado con unos usuarios en las redes sociales que la criticaron por subir unas fotos completamente al natural. En las instantáneas, se puede ver a una Selena Gomez totalmente desmaquillada y luciendo su estado físico actual.

Para muchos seguidores, dicho estado no sería el más ideal o como la recuerdan, pero pese a ello hay muchísimos seguidores que la han apoyado por mostrarse tal cual, es decir, sin filtros, bella y orgullosa de sus curvas.

Como se sabe, tanto a Selena Gomez como a Miley Cyrus no les ha ido bien en el amor pues la primera tuvo un controvertido romance con Justin Bieber, el cual terminó en medio de un escándalo. No solo eso, luego intentó una relación con The Weeknd, la cual tampoco resultó. Mientras, Miley Cyrus tuvo una tormentosa relación y matrimonio con Liam Hemsworth, de quien se divorció a quien le dedicó el tema y éxito musical “Flowers”, la cual la llevó nuevamente a la cima.

