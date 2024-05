Hay tantos test visuales que se me hace imposible hacer un ranking de los mejores. Sin embargo, sí puedo indicarte que el de aquí me ha gustado bastante porque me permitió descubrir cómo soy en realidad. Lo que leí me ha dejado sorprendido. ¿Quieres vivir esa misma experiencia? Pues súmate a la prueba que motivó esta nota. Participar es muy fácil. Solo tienes que elegir un hada cósmica. En la imagen de abajo hay bastantes. Míralas bien y toma una decisión. La que más te llame la atención será la correcta. No se te ocurra engañar porque eso solo ocasionará que pierdas tu tiempo y ambos sabemos que no deseas que eso pase. ¡Todo depende de ti! La pelota está en tu cancha.

Imagen del test visual

¿Cuántas hadas cósmicas hay en la imagen del test visual? Cuatro. Todas son distintas. No es necesario que escojas rápidamente. Puedes demorarte. Tranquilo(a). Con respecto a los resultados de la prueba, debo indicarte que ninguno posee validez científica. Sé que varios dicen que sí tienen, pero esta es la verdad.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro hadas cósmicas. Selecciona una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Hada cósmica 1:

Si elegiste esta hada cósmica, eres una persona fuerte, resistente, enérgica, seria, sensible y cariñosa. Solo quienes son cercanos a ti se dan cuenta de eso.

Hada cósmica 2:

Si escogiste esta hada cósmica, eres una persona a la que le encanta la belleza natural. Te gusta ir a la playa, al parque, caminar por montañas, etc. Disfrutas alejarte de los demás porque sueles dejar que otros se metan en tu cabeza.

Hada cósmica 3:

Si elegiste esta hada cósmica, tiendes a pensar bastante las cosas. Eres una persona reflexiva y tranquila. Te preocupa el bienestar de los demás.

Hada cósmica 4:

Si escogiste esta hada cósmica, tu encantadora personalidad logra sacarte de apuros en todo momento. Eres una persona aventurera, amable y, a veces, ruidosa. Siempre estás riéndote. Te gusta divertirte.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.