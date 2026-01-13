Con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y concientizar sobre el cuidado del mar y el medio ambiente, este domingo 1 de febrero se llevará a cabo la décima edición de “Corre Santa Rosa 12K”, una tradicional carrera que se desarrollará en el distrito de Santa Rosa y que promete convertirse, una vez más, en un importante punto de encuentro para atletas y familias de Lima Norte.

La competencia tendrá como punto de partida y llegada Playa Chica – Balneario Country Club, ubicado en el kilómetro 43 de la Panamericana Norte, en el distrito de Santa Rosa. Desde las 7:00 a. m., los participantes podrán disfrutar de diversas activaciones deportivas y recreativas en un entorno natural privilegiado.

El evento contará con categorías para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad, reafirmando su carácter inclusivo y comunitario. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de la web https://www.eventrid.pe/eventos/profitevolution/corre-santa-rosa-10-a-edicion

Corre Santa Rosa 12K se desarrollará en Lima Norte. (Foto: Difusión)

Jornada deportiva y limpieza ambiental

Como preámbulo a “Corre Santa Rosa 12K”, este domingo 11 se desarrollará una jornada deportiva y de limpieza de playas, con la participación de corredores, vecinos y voluntarios, reafirmando el compromiso del evento con el cuidado del medio ambiente y la conservación del litoral de Lima Norte.

Se trata del primer “Plogging Santa Rosa”, que consiste en unir una jornada de running con el recojo de residuos en las orillas del mar. Quienes quieran ser parte del evento puedes inscribirse a través del WhatsApp 905463137 o por el Facebook https://www.facebook.com/CorreSantaRosa12K

