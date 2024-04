¿Dónde Apostar con SafetyPay?

Puedes apostar con SafetyPay en diferentes plataformas de apuestas. Solo debes identificar y seleccionar SafetyPay entre las opciones para realizar depósitos de dinero para apostar o retiros de ganancias.

Casas de Apuestas con SafetyPay en Perú

SafetyPay es cada vez más usado en Latinoamérica por lo que, si buscas un método confiable, opta por esta alternativa al realizar tu próxima transacción. En Perú puedes usar SafetyPay para realizar operaciones en plataformas como 1xbet, Betsson, Inkabet, entre otras.

Casinos con SafetyPay en Perú

Si prefieres los casinos, SafetyPay también está disponible en las plataformas de Betsson, 1xBet e inkabet. Encuéntralos en los listados de métodos de depósito y haz tu próxima transacción con esta alternativa digital que garantiza la seguridad de tu información bancaria.

¿Qué es SafetyPay?

Safety pay

SafetyPay es una alternativa online que hace que las transacciones en línea sean más seguras y fáciles. De esta manera puedes completar operaciones ya sea transfiriendo dinero desde tu banco, pagando en efectivo en lugares físicos o usando tus tarjetas de crédito o débito, con el objetivo de no preocuparse por la seguridad de los datos bancarios.

En términos sencillos, SafetyPay opera como un mediador entre los negocios digitales y los bancos tradicionales. De esta manera, a través de este nexo puedes realizar pagos que se confirmarán en plazos cortos para recargar dinero en diversas plataformas digitales.

Crear Cuenta en SafetyPay Perú

Como explicamos previamente, SafetyPay es un nexo entre los negocios web y los bancos. Para usar SafetyPay no es necesario crear una cuenta debido a cómo funciona esta alternativa de pago. El proceso es el siguiente:

Dentro de la plataforma web donde deseas pagar elige SafetyPay como método de pago

Se generarán dos alternativas de pago; Efectivo o en línea

Si seleccionas Efectivo se generará un número de pago. Tienes tres días para realizar el pago en cualquier establecimiento afiliado.

Si eliges En línea tendrás dos horas para completar una transferencia desde la plataforma de tu banco.

Como explicamos, los pagos se completan mediante códigos generados por SafetyPay que permitirán que los usuarios completen las operaciones en efectivo o en línea, sin necesidad de crear una cuenta. Si usarás SafetyPay verifica siempre el código generado para garantizar que se complete tu transacción.

¿Cómo Recargar tu Cuenta SafetyPay?

Por su funcionalidad no es posible recargar una cuenta SafetyPay ya que no existen cuentas en esta plataforma. Opera como nexo entre negocios y bancos siendo innecesario crear una cuenta.

Recargar tu Cuenta SafetyPay por la Web

Al no ser posible crear cuentas en SafetyPay tampoco está disponible la opción de recargar cuentas vía web.

Recargar tu Cuenta SafetyPay por la App

No existe la opción de recargar cuentas de SafetyPay mediante app debido a que esta plataforma no permite la creación de cuentas.

¿Cómo Funcionan las Apuestas con SafetyPay?

Para apostar usando SafetyPay solo debes realizar el proceso normal de apuesta y al momento de seleccionar el método de depósito elegir SafetyPay y optar por pagos “En línea” o “Efectivo.

Si eliges En línea debes completar el proceso de esta manera:

SafetyPay te brindará un código de operación.

Verifica que el monto a depositar sea correcto

Tienes dos horas para acceder a la aplicación o plataforma web del banco con el que harás la transacción

En la app o web de tu banco introduce el código de SafetyPay

Finaliza la operación

Si eliges Efectivo haz lo siguiente:

Anota el código de verificación brindado por SafetyPay

Revisa que el monto a depositar sea el correcto

Acude a los establecimientos bancarios afiliados a SafetyPay (plazo de 3 días)

En el punto de pago indica el código SafetyPay

Entrega el dinero en efectivo

Siguiendo estos pasos habrás completado las transacciones y el dinero se abonará a tu cuenta en tu casa de apuestas o casinos favoritos.

Depósitos en Casas y Casinos con SafetyPay

apuestas safety pay

Depósitos en 1xBet con SafetyPay

Para realizar un depósito en 1xBet con SafetyPay solamente debes ingresar a tu cuenta, seleccionar en la plataforma de apuestas y realizar estos pasos:

Ingresa a Depósito (el símbolo de dólar $ en el menú principal)

Selecciona entre las opciones SafetyPay (Figura en el submenú Transferencia bancaria)

Determina el monto a depositar

Recibe el código SafetyPay y completa el proceso en tu entidad bancaria

Según las normas de 1xBet, vía SafetyPay se pueden realizar depósitos por mínimo 20 dólares, equivalentes a 75 soles. Además, precisan que el servicio de depósito no genera cargos por parte de la casa de apuesta y que puede demorar hasta dos días.

Depósitos en Solbet con SafetyPay

SafetyPay es una de las opciones de pago disponibles en Solbet. Elige esta plataforma y realiza tu depósito siguiendo estos pasos:

Ingresa a tu cuenta en Solbet

Accede a Depósito

Entre las opciones elige SafetyPay

Elige el monto a depositar

Recibe el código de SafetyPay y completa el procedimiento en tu banco

Para pagos con SafetyPay, Solbet indica que puedes ingresar dinero desde 20 soles y como máximo de 20 000 soles. Si haces operaciones en dólares, el monto mínimo a depositar es de 10 dólares, mientras que el monto máximo es de 5000 dólares.

Depósitos en Inkabet con SafetyPay

Entre los métodos de depósito que incluye Inkabet se encuentra SafetyPay. Completa el proceso siguiendo estos pasos:

Accede a tu cuenta Inkabet

Ingresa a Depósito

Elige entre las opciones Banca por Internet o Pagar en Efectivo

Cada una de estas opciones te brindará un código Safety

Finaliza el proceso de acuerdo a la opción elegida (pagos en efectivo en establecimientos afiliados o pagos en línea en la web o aplicación de tu banco).

Retiros en Casas y Casinos con SafetyPay

SafetyPay tiene alternativas de pago vía online o en efectivo, Sin embargo, no cuenta con la funcionalidad de recibir pagos.

Alternativas a SafetyPay

SafetyPay es un método de depósito particular y con características enfocadas en las personas que aún no desean introducir sus datos bancarios en portales de negocios digitales. Por sus funciones es una opción destacable pero tiene alternativas como:

Yape; billetera digital que permite hacer pagos en poco tiempo vía códigos QR o números de teléfono. Es aceptada cada vez en más casas de apuestas aunque no permite retiros.

Skrill: plataforma online incluida por muchas casas de apuestas y casinos por su versatilidad, ya que con tu cuenta Skrill tienes hasta cuatro modalidades para ingresar dinero.

Plin: cartera digital popular en el mercado peruano que brinda la opción de hacer pagos a través de códigos QR desde el teléfono. Además, también permite enviar dinero a contactos usando el número de teléfono. Como desventaja: no está habilitado para retiros.

Conclusión

SafetyPay tiene limitaciones como la no opción para retirar dinero o crear una cuenta pero al ser un producto enfocado en personas que prefieren no ingresar sus datos financieros a la web es una gran alternativa. Actualmente las casas de apuestas ofrecen seguridad en sus plataformas pero si pese a ello no confías en el destino de los datos que ingresas en una web, SafetyPay es la opción para ti.

Preguntas frecuentes sobre SafetyPay

¿SafetyPay cobra comisiones por su uso?

Sí, SafetyPay cobra comisiones de acuerdo a la operación, por lo que si piensas usar esta plataforma para depositar dinero en una casa de apuestas debes verificar el monto correspondiente a comisión.

¿Hay plazos para completar las operaciones vía SafetyPay?

Efectivamente, si deseas realizar una operación usando SafetyPay recibirás las instrucciones para completar el proceso, incluyendo el tiempo límite que tienes para completar la transacción.

¿Hay montos máximos para apostar usando SafetyPay?

Sí, de acuerdo a cada casa de apuestas y casinos SafetyPay tiene límites en el monto a transferir. Puedes verificar esta información antes de completar una operación en cada una de las casas de apuestas deportiivas y casinos online.