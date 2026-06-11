El partido se disputará el lunes 15 en Atlanta, con el pitazo inicial programado para las 11:00, hora de Perú. España, como campeona de Europa, parte como clara favorita, mientras que Cabo Verde buscará hacer historia en su primera participación.

Pronósticos del España vs Cabo Verde

España gana el partido – 1.10 vía Stake

España -1.5 hándicap en la primera mitad – 2.55 vía Stake

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Puntos clave para el partido España vs Cabo Verde

España promedió un 70.4% de posesión durante la fase de clasificación, una de las cifras más altas de Europa.

Cabo Verde es la tercera nación más pequeña en clasificarse para un torneo de esta magnitud, marcando su debut absoluto.

Históricamente, apostar en contra de los equipos debutantes en el mercado 1X2 desde 1998 ha generado un retorno de inversión del +9.7%.

El valor de mercado de al menos cinco jugadores de la selección española supera individualmente al de toda la plantilla de Cabo Verde.

Análisis y estado de forma: España vs Cabo Verde

España llega a este torneo como una de las selecciones más consistentes, habiendo ganado la Eurocopa 2024 y manteniéndose invicta en sus últimos 10 partidos internacionales. Su fase de clasificación fue casi perfecta, anotando 19 goles y sin recibir ninguno en sus primeros cinco encuentros, lo que demuestra un equilibrio formidable entre ataque y defensa. El sistema de Luis de la Fuente se basa en el control del balón y una presión alta, lo que asfixia a sus rivales.

Por su parte, Cabo Verde vive un momento histórico. Lograron una clasificación sorprendente en el grupo africano, superando a equipos con más experiencia. Su fortaleza radica en un bloque defensivo muy organizado y la capacidad de explotar transiciones rápidas. Saben que no pueden competir en posesión, por lo que su estrategia se centrará en cerrar espacios y buscar oportunidades al contraataque, un planteamiento que les dio éxito en su camino hacia el torneo.

Nuestra apuesta segura: España gana el partido

El favoritismo de España es absoluto y se justifica en múltiples factores. La diferencia en el ranking FIFA (2° vs 69°) es abismal, y el rendimiento de La Roja contra equipos de menor perfil en la clasificación fue contundente, con goleadas como el 3-0 a Bulgaria o el 6-0 a Turquía. La abrumadora diferencia en el valor de mercado de las plantillas refuerza la idea de un desequilibrio técnico y táctico que debería reflejarse en el marcador. Por ello, la victoria española es el resultado más probable.

Apuesta de valor: España -1.5 hándicap en la primera mitad

Para quienes buscan cuotas más altas, el hándicap asiático -1.5 a favor de España en la primera mitad presenta un valor considerable. El equipo español se caracteriza por imponer su ritmo desde el inicio, como demostró en la fase de clasificación, donde esta apuesta resultó ganadora en tres de sus seis partidos. Las proyecciones de datos sugieren que España podría anotar más de tres goles en el partido, y su capacidad ofensiva hace plausible que consiga una ventaja de al menos dos goles antes del descanso ante una defensa caboverdiana que, si bien es ordenada, concedió ocho goles en su grupo clasificatorio.

Comparativa de cuotas: España vs Cabo Verde

Alineaciones probables: España vs Cabo Verde