Brasil y Marruecos inician su camino en el Grupo C de la competición mundialista. El partido se disputará el sábado 13 en el MetLife Stadium. A continuación, los pronósticos detallados y el análisis de cuotas para este encuentro.

Pronósticos del Brasil vs Marruecos

Empate – 3.75 vía Stake

Brahim Diaz anota en cualquier momento – 5.50 vía Stake

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Puntos clave para el partido Brasil vs Marruecos

Marruecos perdió solo dos veces en 90 minutos en sus últimos 46 partidos desde principios de 2024, demostrando una notable consistencia.

El historial de Brasil contra oponentes de la CAF en la competición es de siete victorias y una sola derrota, con una diferencia de goles favorable de 20-3.

Brahim Diaz fue el máximo goleador en la reciente Copa Africana de Naciones con cinco tantos y una tasa de conversión de gol del 26.32%.

En el torneo de 2022, la selección de Marruecos promedió solo un 38.6% de posesión, pero logró mantener su portería a cero en cuatro ocasiones, el mejor registro del campeonato.

Análisis y estado de forma: Brasil vs Marruecos

Brasil llega al torneo tras una campaña de clasificación inusualmente complicada, lo que motivó la llegada de Carlo Ancelotti para estabilizar al equipo. Su sistema de juego se basa en el dominio de la posesión, pero ha mostrado vulnerabilidades en el contraataque. La posible ausencia de Neymar por lesión pone una mayor responsabilidad sobre Vinícius Júnior para liderar la ofensiva.

Por su parte, Marruecos se ha consolidado como una selección de élite desde su histórica semifinal en 2022. El equipo africano, actual campeón de su confederación, destaca por una sólida estructura defensiva y una transición rápida al ataque. Su racha de 21 partidos competitivos sin conocer la derrota evidencia su excelente estado de forma y su capacidad para competir al más alto nivel.

Nuestra apuesta segura: empate en el resultado final

El mercado de resultados presenta a Brasil como favorito, pero el contexto del partido inaugural sugiere un enfoque conservador por parte de ambos equipos. La prioridad será no perder, lo que incrementa la probabilidad de un empate. Marruecos demostró ser un rival extremadamente difícil de vencer, con solo dos derrotas en sus últimos 46 encuentros. Considerando la presión del debut y la solidez marroquí, el valor puede encontrarse en el empate, un resultado que no sería desfavorable para ninguno de los dos técnicos.

Apuesta de valor: Brahim Diaz anota en cualquier momento

El rendimiento de Brahim Diaz en la última Copa Africana de Naciones, donde fue el máximo artillero, lo posiciona como una amenaza constante. Su tasa de conversión del 26.32% demuestra una gran efectividad de cara al arco. A pesar de su estado de forma, el mercado de goleadores lo sitúa por debajo de otros jugadores, lo que convierte su cuota en una opción de valor considerable. Su capacidad para generar peligro y su reciente gol en un amistoso preparatorio respaldan este pronóstico.

Comparativa de cuotas: Brasil vs Marruecos

Alineaciones probables: Brasil vs Marruecos