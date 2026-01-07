Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Arsenal vs Liverpool, correspondiente a la jornada 21 de la Premier League que se jugará este jueves 8 de enero en el Emirates Stadium.

Pronósticos: Arsenal vs Liverpool





Ambos equipos marcan - 1.75 vía Te Apuesto

Arsenal anota más de 1.5 goles - 1.62 vía Te Apuesto

Resultado primera mitad - Empate - 2.35 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Arsenal vs Liverpool

Arsenal recibe la visita del Liverpool en un atractivo partido correspondiente a la jornada 21 de la Premier League. En este clásico, los Gunners buscarán un triunfo que les permita consolidarse en la cima, mientras que los Reds necesitan sumar para mantenerse en la zona de Champions League.

Los dirigidos por Mikel Arteta llegan con cinco triunfos consecutivos en la Premier League y vienen de vencer al Bournemouth (2-3), mientras que en su última presentación en casa derrotaron al Aston Villa (4-1). Los Gunners se encuentran en la cima de la tabla con 48 puntos.

Por su parte, Liverpool se ubica en la cuarta casilla con 34 unidades. Los dirigidos por Arne Slot llegan con dos empates consecutivos frente a Leeds United (0-0) y Fulham (2-2). Además, los Reds ganaron dos de sus cuatro encuentros más recientes fuera de casa.

Cabe mencionar que Liverpool derrotó al Arsenal (1-0) en el último enfrentamiento, pero estos equipos igualaron dos de sus anteriores tres choques. En esta ocasión, los Gunners aparecen como favoritos por jugar frente a su afición. Asimismo, todo apunta a un duelo con varios goles.

Goles de ambos equipos

Por el poderío ofensivo de los dos conjuntos, y los antecedentes más recientes, es probable que el partido termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los anteriores seis compromisos de los dirigidos por Arteta.

También esto se dio en tres de las anteriores cuatro presentaciones del Liverpool, así como en cuatro de los pasados cinco enfrentamientos.

Apuesta 1: Arsenal vs Liverpool: Ambos equipos marcan - 1.75 vía Te Apuesto

Goles del Arsenal

Por la capacidad ofensiva del Arsenal, y su buen momento, no extrañaría que el cuadro local anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus tres compromisos más recientes en la Premier League.

De igual forma, esto se dio en tres de los anteriores cinco enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 2: Arsenal vs Liverpool: Arsenal anota más de 1.5 goles - 1.62 vía Te Apuesto

Empate en el primer tiempo

El primer tiempo terminó igualado en tres de los últimos cuatro compromisos del Arsenal, por lo que esta historia podría repetirse. Eso también se dio en dos de los pasados cuatro choques de los dirigidos por Slot.

Además, culminó empatada la primera parte del duelo más reciente entre ambos.

Apuesta 3: Arsenal vs Liverpool: Resultado primera mitad - Empate - 2.35 vía Te Apuesto

Cuotas Arsenal vs Liverpool





Resultado Cuotas Arsenal 1.63 Empate 3.91 Liverpool 5.28





Arsenal vs Liverpool: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 246 oportunidades. El balance es de 81 victorias del Arsenal, 66 empates y 96 triunfos del Liverpool. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: