El Arsenal recibe al Newcastle United en el Emirates Stadium este sábado 25 de abril de 2026 por la jornada 34 de la Premier League. Este partido es crucial para las aspiraciones al título del equipo local, que necesita una victoria para seguir en la lucha por el campeonato.

Pronósticos del Arsenal vs Newcastle









Victoria del Arsenal - 1.50 vía Betano

Menos de 2.5 goles en total - 2.35 vía Betano

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Puntos clave para el partido Arsenal vs Newcastle









El Arsenal ganó 12 de sus 16 partidos en casa esta temporada, con solo 11 goles en contra.

El Newcastle promedia solo un gol por partido como visitante, una de las cifras más bajas de la Premier League.

La apuesta de “Menos de 2.5 goles” ha resultado ganadora en seis de los últimos nueve partidos oficiales del Arsenal.

El Newcastle mantiene una defensa sólida fuera de casa, concediendo un promedio de solo 1.31 goles por partido.

Análisis y estado de forma: Arsenal vs Newcastle









El Arsenal atraviesa un momento complicado que pone en riesgo sus objetivos. Tras perder cuatro de sus últimos seis encuentros en todas las competiciones, el equipo se encuentra segundo en la tabla. Su producción ofensiva ha disminuido, y la presión por ganar es máxima para no ceder más terreno en la carrera por el título, especialmente después de la reciente derrota ante Manchester City.

Por su parte, el Newcastle United muestra inconsistencia, con ocho derrotas en sus últimos once partidos de liga. A pesar de los malos resultados, muchos de sus encuentros se deciden por un margen mínimo de un gol. Su rendimiento como visitante es deficiente, con solo cuatro victorias y un promedio de gol muy bajo, lo que indica una clara dependencia de su solidez defensiva para competir fuera de casa.

Nuestra apuesta segura: victoria del Arsenal









La necesidad del Arsenal de sumar los tres puntos para seguir en la lucha por el título es un factor determinante. Su rendimiento en el Emirates Stadium ha sido consistente, ganando 12 de 16 partidos. Frente a un Newcastle que atraviesa una racha de resultados negativos y parece destinado a terminar en la parte baja de la tabla, la motivación y la calidad del equipo local justifican su favoritismo en el mercado 1x2.

Apuesta 1: Arsenal vs Newcastle: Victoria del Arsenal - 1.50 vía Betano

Apuesta de valor: menos de 2.5 goles en total









Esta cuota presenta valor debido a las tendencias recientes de ambos equipos. El Arsenal no mostró su mejor versión ofensiva últimamente, y en sus últimos nueve partidos, el promedio de goles ha sido bajo. A esto se suma la estrategia del Newcastle como visitante: un equipo que anota poco (1.0 gol por partido) pero que mantiene una estructura defensiva compacta, concediendo apenas 1.31 goles. El historial entre ambos también respalda un marcador con pocos goles.

Apuesta 2: Arsenal vs Newcastle: Menos de 2.5 goles en total - 2.35 vía Betano

Comparativa de cuotas Arsenal vs Newcastle





Resultado Cuota Arsenal 1.50 Empate 4.60 Newcastle 6.20

Alineaciones probables Arsenal vs Newcastle







