Nada mejor que las apuestas gratis y en ese sentido, el bono de bienvenida Stake conoce bastante bien a los apostadores peruanos, brindándoles la oportunidad de llevarse S/50 con su primer depósito de mínimo S/100, con la posibilidad de jugarla a una cuota mínima de 2,0. Ningún otro operador en el país es así de generoso. Conozcamos más.

¿Qué incluye el Bono de bienvenida Stake?

El bono de bienvenida Stake para Perú funciona de una manera bastante distinta a la mayoría de ofertas para nuevos usuarios de las demás casas de apuestas. Lo que se nos ofrece en principio es la posibilidad de acreditar una apuesta gratuita hasta por 50 PEN con nuestro primer depósito de mínimo 100 PEN. Además, al momento de registrarte, puedes ingresar el código promocional MAXDEPOR para acceder a mayores beneficios.

¿Cuál es la diferencia con otras ofertas? Básicamente que no tendremos que superar ningún tipo de rollover. Vamos a recibir las ganancias de nuestro bono de bienvenida Stake Perú haciendo una apuesta simple o combinada de 2,0 y ya. Sin letra chica, sin condiciones complicadas, ni esperas eternas.

Ahora bien, el bono de bienvenida Stake para casino puede ser un poco más generoso en términos cuantitativos. Aunque nos garanticen hasta 100 PEN con nuestro primer depósito, es importante que tengamos en cuenta que en este caso sí tendremos que superar un rollover de 30x. Ingresando el código MAXDEPOR, podrías mejorar aún más las condiciones del bono.





Stake: Bono de bienvenida en apuestas deportivas

En términos generales el, bono de bienvenida de Stake para apuestas deportivas es bastante simple de entender. Se trata de la posibilidad de hacer una apuesta gratuita de S/50 a una cuota mínima de 1,5 que podremos usar casi en cualquier deporte y mercado disponible.

La única gran excepción a la regla es el ‘bet builder’. Sin embargo, no importando si nos gusta el fútbol, las artes marciales mixtas u otros deportes, podremos usar nuestra apuesta gratis del bono de bienvenida de Stake libremente.

Nuestra recomendación particular, sin embargo, es que le apuntes a deportes y competiciones sobre las que tengas algún tipo de dominio cognitivo, hablamos por ejemplo de la Liga 1 peruana, la Copa Sudamericana, las eliminatorias al Mundial 2026 de la CONMEBOL, o cualquier eSport.

Ten en cuenta que los S/50 del bono de bienvenida de Stake se alinean bastante bien con el promedio del mercado y pueden resultarte perfectos para hacer tu entrada triunfal en el mundo de las apuestas deportivas en el Perú.

Kun stake

Bono de bienvenida en Casino Stake

El bono de Stake casino es mucho más tradicional, aunque también más generoso. En principio, su valor de S/100 nos brindará una buena oportunidad para probar el catálogo de más de 1,500 tragamonedas que tiene este casino online. Sin embargo, también nos permitirá probar otros juegos.

En nuestro caso, en particular nos pareció un poco alto el rollover de 30x. No obstante, ya estamos acostumbrados a este tipo de condiciones a la hora de intentar redimir una oferta para casino, así que no es un defecto particular del bono casino de Stake, sino una característica general del mercado.

Una cosa de la que debes estar atento, es que no todos los juegos tienen el mismo coeficiente de liberación del Stake bono de bienvenida. En este caso, te advertimos que prácticamente los únicos que brindan el 100% son las tragamonedas.

Asimismo, siempre te recomendamos revisar todos los términos y condiciones en la página del operador.

Cómo activar el bono de bienvenida de Stake

A continuación, vamos a explicarte cómo activar el bono de bienvenida de Stake en un paso a paso que despejará cualquier duda que tengas. Es importante que seas consciente de que aún siguiendo estas instrucciones si no tienes residencia legal en Perú o eres mayor de 18 años, estarás excluido.

Abre tu cuenta en Stake Perú: Como es obvio, el bono de bienvenida de Stake Perú está solo disponible para usuarios que han completado satisfactoriamente el registro. Puedes hacerlo aprovechando el código promocional Stake : MAXDEPOR

Como es obvio, el está solo disponible para usuarios que han completado satisfactoriamente el registro. Puedes hacerlo aprovechando el : Valida tu identidad: Recibirás un SMS por parte de la casa de apuestas para validar tu teléfono y posteriormente deberás suministrar una copia de tu documentación acreditando que eres mayor de edad y residente legal y físico en el Perú.

Recibirás un SMS por parte de la casa de apuestas para validar tu teléfono y posteriormente deberás suministrar una copia de tu documentación acreditando que eres mayor de edad y residente legal y físico en el Perú. Completa tu primer depósito: El bono de bienvenida de Stake en Perú está vinculado con el primer ingreso de dinero real a tu cuenta. En ese sentido, tendrás que elegir cualquier de los métodos de depósito disponibles y depositar como mínimo S/50 para poder recibirlo.

El bono de bienvenida de Stake en Perú está vinculado con el primer ingreso de dinero real a tu cuenta. En ese sentido, tendrás que elegir cualquier de los métodos de depósito disponibles y depositar como mínimo S/50 para poder recibirlo. Aguarda a la acreditación de la oferta: Una vez completes el depósito será cuestión de segundos para que veas el saldo de tu bono de bienvenida en Stake reflejado en tu cuenta, en caso contrario, deberás contactar con servicio al cliente.

Stake bono de bienvenida

Términos y condiciones para activar el bono de bienvenida de Stake

Hay tres condiciones básicas que deberás tender en cuenta a la hora de activar el bono de bienvenida de Stake: la primera de ellas es que obviamente debes ser mayor de 18 años, la segunda que debes ser residente legal en Perú, y la tercera es que debes estar físicamente en el país.

Sin embargo, hay algunas otras cosas que debes tener en cuenta a la hora de ir por tu bono de primer depósito en Stake. En primer lugar, la identidad de los usuarios se conforma también con la dirección IP de sus usuarios y su cuenta de correo electrónico.

Esto último quiere decir que si alguien más en tu casa se conecta con el WIFI a Stake, es probable que ninguno de los dos reciba su bono de primer depósito de Stake y que se genere una alarma que bloquee ambas cuentas. Debajo te dejamos un resumen de los términos y condiciones, sugerimos revisarlos por completo en la página del operador:

La oferta de bienvenida está limitada a un bono por cliente y no es acumulable con otras promociones.

El operador puede descalificar usuarios o cerrar cuentas si detecta abuso de promociones, como múltiples cuentas, información falsa o documentos fraudulentos.

En caso de abuso, no se acreditará ningún reembolso.

Todas las apuestas relacionadas con el bono están sujetas a los términos y condiciones de las apuestas deportivas.

El operador puede retirar, modificar o cancelar el bono si se detecta abuso, errores técnicos o si la promoción no puede ejecutarse según lo planeado.

El “Bono promocional” es un monto sujeto a condiciones específicas en los Términos y Condiciones.

El “Rollover” define la cantidad de veces que el bono debe apostarse antes de ser retirado.

Cualquier incumplimiento de las reglas del bono resultará en la pérdida del mismo y sus ganancias asociadas.

¿Stake ofrece un bono de bienvenida sin depósito?

Muy pocas casas de apuestas en el Perú ofrecen este tipo de oferta. En ese sentido, este operador está bastante alineado con el mercado nacional y por eso no ofrece un bono sin depósito de Stake. Sin embargo, esto no fue ninguna sorpresa para nuestros expertos.

Habría sido grato eso sí poder decir que tendremos la posibilidad de probar al máximo las posibilidades de este operador con un Stake bono sin depósito, pero habiendo visto la frustración que producen este tipo de ofertas debido a sus requisitos de liberación irreales, nos parece que han obrado bien no ofreciéndolo.

Lo que sí podemos decir es que, aunque no existe el bono sin depósito en Stake, hay una renovación constante en las ofertas para apuestas deportivas y casino que vale la pena seguir con detenimiento. No las reseñamos puntualmente porque su cambio se da prácticamente semana a semana, pero vale la pena que prestes atención.

¿Preguntas frecuentes sobre el Stake bono de bienvenida?

¿Cómo funciona el bono de bienvenida de Stake?

El bono de bienvenida de Stake funciona con la misma dinámica de todos los bonos con depósito: tendremos que ingresar una cantidad mínima y después podremos jugarla en el casino en una serie de juegos, o en caso contrario, recibiremos una apuesta gratis de 50 PEN que deberemos jugarnos en un sólo ticket con una cuota mínima de 2,0.

¿Cómo desbloquear el bono de Stake?

El bono gratis de Stake se desbloquea de forma automática una vez hemos completado nuestro primer depósito y no deberemos hacer mucho más. Es importante, sin embargo, que si te hemos provisto con un código promocional, lo proporciones durante tu registro.

¿Cuál es el código promocional de Stake?

Para obtener tu bono gratis de Stake deberás ingresar el código promocional MAXDEPOR durante tu registro. Ten en cuenta que muchas de las ofertas que esta casa de apuestas tiene disponibles para sus nuevos usuarios deben activarse mediante el uso de este código.

¿Puedo recibir más de un bono de bienvenida de Stake?

No, el bono de bienvenida de Stake está disponible solo una vez por usuario. Ten en cuenta que, si abres una segunda cuenta, con la intención de aprovechar esta oferta, en el momento en que intentes validar tu identidad personal, serás puesto en evidencia y el operador podrá bloquear tus cuentas.

¿Qué puedo hacer si no se activa mi bono de bienvenida de Stake?

Lo mejor que puedes hacer si tu bono de bienvenida de Stake no se activa de manera automática es revisar que cumples con todos los términos y condiciones mínimos. De ser así, te recomendamos entrar en contacto inmediatamente con el equipo de servicio al cliente.